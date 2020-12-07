التحريات في واقعة التشهير بعروس كفر الشيخ: شخصية سماح وهمية

أكدت تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ،عن تفاصيل جديدة في واقعة تشهير شاب بعروس ليلة زفافها، من خلال ما عرف بـ"فيديو سماح" الذي اتنشر على موقع فيسبوك، أن شخصية العروس "سماح" وهمية، واختلقها المتهم مصطفى شحاتة، وقام باستئجار الإنارة والميكروفون، لاستخدامه في تصوير الفيديو ونشره على السوشيال ميديا، بهدف الشهرة والمتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام".

وحصل "الوطن" على مستند، تضمن تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، ألقت القبض على ثلاثة من أبطال فيديو واقعة "سماح بنت الحاج شهاب اللي ساكنة في الدور الرابع"، منذ قليل، بتقسيم 2 بمدينة كفر الشيخ أول أمس السبت.

وأكد مصدر أمني، أنه جرى القبض على مصطفى بوخة، بطل الواقعة، وشهاب الذي قام بدور أبو سماح، وصاحب السيارة التي ظهرت في الفيديو، ويجرى الآن استجوابهم حولة الواقعة وملابستها، وتحرير محضر رسمي بذلك، وعرضهم على النيابة العامة اليوم.

وكان مصطفى بوخة، صاحب واقعة "سماح بنت الحاج شهاب اللي ساكنة في الدور الرابع" أكد في وقت سابق أن الفيديو كوميدي، ولم يكن يعلم أن الدنيا ستنقلب عليه، و"كان نفسي أمثل، الفيديو والموضوع بالكامل على سبيل الهزار، وأنه لايوجد أحد طبيعي يعمل كده".

وتابع الشاب، بأن الفيديو به رسالة ولكن لم يصبر عليه أحد لمعرفة ذلك.

وأوضح أن من أدى دور أبو سماح يعمل حلاقا ولا توجد لديه بنت تدعى سماح، وأظهر بعد ذلك عددا من الشخصيات الموجودة بالفيديو، ليوضح أن الفيديو على سبيل الهزار.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أنه حاصل على بكالوريوس تجارة، ويعمل كممثل للفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وله عددا من الفيديوهات الكوميدية المنشورة عبر صفحته على موقع "فيس بوك".

وتابع، "أنا بسعى على الفيديوهات وجالي كتير رسايل بتشتم والموضوع كبر مني فوق ما أنا متخيل".

وهاجم مصطفى بخة الشعب المصري بسبب مطالبة البعض بالقبض عليه بعد الفيديو الذي نشره عبر حسابه على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو يشهر بفتاة بسبب زواجها من غيره.

وكتب "مصطفى" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شعب مريض للأسف ما بيصدق يزيط".