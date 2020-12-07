أبرز 7 أماكن للتخييم ورصد الشهب في مصر منها وادي الحيتان ودجلة

تشهد سماء الكرة الأرضية خلال شهر ديسمبر هذا العام عددًا من الظواهر الفلكية النادرة، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن أهم الأحداث الفلكية التي سيشهدها العالم في نهاية عام 2020.

ومن المقرر، أن يشهد العالم يوم 13 ديسمبر الجاري ظاهرة اقتران القمر وكوكب الزُهرة الذي يعد ألمع كواكب مجموعة الشمسية، ويومي 13 و14 من ديسمبر، يشهدان حدوث زخة شهب التوأم أو الجوزاء، وهي ملكة الزخات الشهابية، وحدوث ظاهرة كسوف كلي للشمس يوم 14 ديسمبر، إلى غير ذلك من الظواهر التي نشهدها على مدار الشهر.

ونظرًا لتنوع الظواهر الفلكية حتى نهاية العام، يجد مُحبو السفر والتخييم متعة في التواجد بالأماكن التي ترصد هذه الظواهر في سماء المدن بشكل واضح، لذا تقدم "الوطن" أبرز الأماكن والمناطق التي يمكنك من خلالها رصد حركة الشهب والنجوم والظواهر الفلكية الأخرى وذلك لهواة ومحبي الفلك على النحو التالي:

1- هضبة الأهرامات

عند منطقة هضبة الأهرامات، يمكنك قضاء ليلة مميزة لمتابعة أفضل مشاهد للنجوم والكواكب فى سماء القاهرة، فهناك يمكنك مشاهدة مجرة درب التبانة تضيء السماء فوق أهرامات الجيزة وأبو الهول.

2- وادي الحيتان

تعد محمية وادي الحيتان مكانًا رائعًا ومناسبًا للتخييم والاستمتاع بالأجواء الصحراوية والمناظر الساحرة للنجوم المتلألأة والظواهر الفلكية في السماء، إذ تتفرد محمية وادي الحيتان ليلًا عن غيرها من الأماكن بتجمع الآلاف من النجوم، كما تستطيع رؤية المجرات في سمائه الصافية، والتقاط الصور لها.

3- محمية وادي دجلة

محمية أراضي صحراوية، تبلغ مساحتها 60 كيلومترًا مربعًا، على مسافة 10 كيلومترات من القاهرة، إذ يعتبر وادي دجلة من الأودية الهامة التي تمتد من الشرق إلى الغرب بطول حوالي 30 كيلومترًا، كما أنّها تعتبر مقصدًا بارزًا لمحبي التخييم.

4- الصحراء البيضاء

على بعد 45 كيلومترًا من العاصمة إلى الشمال من واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد تجد أحد الظواهر الطبيعية التى ليس لها مثيل في العالم، حيث الصحراء البيضاء والتي تحتوي على العديد من التشكيلات التي تم إنشاؤها نتيجة لعاصفة رملية عرضية في المنطقة، وهي موقع مثالي لرحلات "الكامبينج".

5- وادي الجمال

لا يخلو وادي الجمال من جمال طبيعته حيث يجمع بين سحر الطبيعة من بحر وجبال وحيوانات نادرة وسماء صافية، ووسط هذا كله يمكنك تتبع النجوم وليلًا وسط هذا الجو الرائع، حيث تتيح سماءه الصافية لمحبي الفلك والاستكشاف تتبع النجوم والأجرام السماوية والتي تظهر بوضوح.

ويقع جنوب مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، ويحتوي على نباتات ذات طعم مميز للجمال فكان الرعاة على الدوام يجدون الجمال الشاردة تتجمع في هذه المنطقة لذلك أطلق عليه "وادي الجمال".

6- سانت كاترين

تعد منطقة كاترين درة المقاصد في مصر والتي يمكنك من خلالها مشاهدة سماءها المزينة بمصابيح للناظرين، فهناك ستجد الهواء النقي وصفاء الجو، ومن أفضل الأماكن نويبع وطابا ودهب.

7- واحة سيوة

تعد قلب الصحراء الغربية، وبعيدة تمامًا عن صخب المدينة، تجد موقع ثقافي مميز ما زال يحافظ على تراثه القبلي ولغته السيوية، وفي سيوة يمكنك الاستمتاع بالنجوم على مزاجك الخاص، فقد تفضل تسلق الجبال، أو التخييم فى الصحراء، أو متابعة النجوم ليلًا وأنت جالس تحت أشجار النخيل وأمام بحيرات الملح الشهيرة.