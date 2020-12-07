علا رامي: أصبت بكورونا خلال الموجة الأولى من الفيروس

أعلنت الفنانة علا رامي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، على هامش حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، بدروته الـ42، الذي يقام بدار الأوبرا المصرية.

وأكدت "علا" في تصريحات صحفية: "أصبت بكورونا خلال الموجة الأولى، وشعرت بأعراض دور البرد العادي"، مضيفة: "نحاول أن نأخذ احتياطاتنا في ظل مواجهة الموجة الثانية".

علا رامي بدأت التمثيل وهي طفلة، وهي شقيقة الممثلة سحر رامي، وتزوجت من الفنان إيهاب خورشيد وأنجبت منه ابنها الوحيد "عمر".

وفي عام 2010 انتشرت أخبار عن عقد قرانها على المغني نادر أبوالليف، إلا أن نادر أبوالليف صرح بأنهما لم يتزوجا وأنها صديقة فقط، إلا أن تصريحاً آخر له قال فيه إنهما أعلنا خطبتهما، قبل أن يذاع خبر انفصالهما بعد مرور سنة على الزواج.

ولدت في عام 1959، وتخرجت في المعهد العالي للباليه، عملت منذ الصغر في مجال السينما، لكن عرفها الجمهور من خلال فيلم "السيرك"، ثم استمرت في العمل بين السينما والتيلفزيون.

ومن أشهر أعمالها السينمائية: "صاحب اﻹدارة بواب العمارة، حنفي الأبهة، كتيبة اﻹعدام، الستات، أرض الأحلام"، كما برزت في التليفزيون من خلال مسلسلات: "رأفت الهجان، يوميات ونيس، الليل وآخره".

وكانت آخر أعمالها مسلسل "السر"، الذي انتهت من تصويره مؤخراً، وتدور الأحداث حول محامية لها علاقة برجل أعمال، تكتشف سراً خطيراً بخصوصه، مما يؤدي إلى وقوع العديد من الخلافات بينهما، فيحاول السيطرة والقضاء عليها باستخدام السلطة والنفوذ، فهل سينجح؟، وهو من تأليف حسام موسي، وإخراج محمد حمدي.