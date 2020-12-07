"المركزي" يمد مبادرة دعم السياحة حتى ديسمبر 2021

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على مدّ فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي تنتهي في نهاية شهر ديسمبر 2021، يتمّ خلالها قبول أي طلبات تأجيل استحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.

وكشف المركزي، في بيان اليوم، أنَّه جرى أيضا فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لتنتهي في ديسمبر 2021، إذ يتمّ خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها.

وأوضح البنك أنَّ ترحيل استحقاقات القروض سيكون للعملاء المنتظمين فقط، وفقاً للمركز المالي القائم بنهاية شهر سبتمبر 2020، للعاملين بقطاع السياحة، مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة، واستمرار سريان باقي بنود المبادرة.

وأضاف البنك في بيانه: "نظراً لاستمرار تأثير تداعيات فيروس كورونا على القطاع السياحي، فقد تقرر اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة الخاصة بقطاع السياحة، منها تعديل فترة السماح الواردة بواقع فترة لا تزيد على 6 أشهر، تبدأ من تاريخ المنح، ويتمّ خلالها رسملة العوائد بمبادرة سداد الرواتب، والأجور، والالتزامات القائمة لدى الموردين، وأعمال الصيانة لأنشطة السياحية المدرجة بالمبادرة، وذلك في إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بسعر عائد 8% متناقص، لتصبح فترة سماح تنتهي في 31 ديسمبر 2021، يتمُّ خلالها رسملة العوائد، على أن يُستحق سداد أول قسط في يناير 2022 بغض النظر عن تاريخ المنح".

وتضمنت الإجراءات أيضا تعديل البند 7 الوارد بالمبادرة الخاصة بسداد رواتب وأجور العاملين بقطاع السياحة بضمان وزارة المالية الصادرة في 16 يونيو 2020، المعدلة بتاريخَي 29 يونيو، و2 نوفمبر، والخاص بالحدِّ الأقصى لراتب العامل الواحد شهرياً، ليصبح 25 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه.