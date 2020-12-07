الرئيس الفرنسي: الشراكة الاستراتيجية مع مصر أكثر أهمية من أي وقت مضى

قال إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، "إننا في وضع صحي مليء بالتحديات وجميعنا نعرف هذه التحديات"، مشيرًا إلى أنَّ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا تشهد أولًا علاقة الصداقة القوية بين البلدين.

وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفي بقصر الإليزيه، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبلني في يناير عام 2019 في القاهرة واتفقنا على الإلتقاء في باريس وحصلت اتصالات كثيرة فيما بيننا وتبادلنا الكثير من الأحاديث خصوصا التحدث حول المسألة الليبية في برلين.

وتابع أنَّ "مشاوراتنا المستمرة تشهد على طبيعة العلاقة الإستراتيجية التي تربط بين البلدين، وجلسة العمل التي أجريناها هذا الصباح كانت مناسبة لتعميق هذه المبادلات والمشاورات، وفيما تضرب أزمة غير مسبوقة صحيًا واقتصاديًا في العالم وقيام بعض القوي بالعمل على ضرب الاستقرار في المنطقة".

وأكّد أنَّ الشراكة الإستراتيجية مع أصدقائنا المصريين أكثر أهمية من أي وقت مضي، فهي مهمة من أجل استقرار الشرق الأوسط والبحر المتوسط.