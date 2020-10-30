حبيب محمدوف يهاجم الرئيس الفرنسي ماكرون: قبح الله وجهه

شن بطل العالم في الفنون القتالية المختلطة "يو إف سي" (UFC)، الروسي حبيب نور محمدوف هجوما على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد تعليقه على الهجمات الإرهابية الأخيرة في فرنسا.

ونشر محمدوف، عبر صفحته في تطبيق "إنستجرام"، صورة مشوهة للرئيس الفرنسي مصحوبة برسالة باللغتين الروسية والعربية، إلى جانب مقطع من القرآن.

وكتب محمدوف: "‎قبح الله وجه هذا الأبتر وجميع تبعهم الذين يؤذون شعور أكثر من نصف مليار مسلم تحت قناع الحرية، ‎أذلهم الله في الدنيا والآخرة إن الله سريع الحساب".

وأضاف: "‎نحن مسلمون نحب رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر من أمهاتنا وآبائنا وأبنائنا وأزواجنا ومن جميع خلق الله سبحانه وتعالى.. صدّقوني هذه الاستفزازات سوف تخرج من أعناقهم والعاقبة للمتقين".

واختتم حبيب محمدوف تعليقه على صورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بآية من القرآن الكريم: "إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا".

وتلقى منشور محمدوف أكثر من 2 ونصف مليون إعجاب بعد 6 ساعات فقط من نشره.

وتأتي تدوينة محمدوف تعقيبا على ما قاله ماكرون بعد الحوادث الإرهابية التي دارت في فرنسا الأيام الماضية، حيث قال الرئيس الفرنسي "الإسلام دين يمر بأزمة اليوم في جميع أنحاء العالم"، مضيفا أن "هناك حاجة إلى "تحرير الإسلام في فرنسا من التأثيرات الخارجية" ، وهو ما أثار احتجاجات ضد الرئيس الفرنسي في عدد من الدول الإسلامية.

وهزت فرنسا، 16 أكتوبر الجاري، جريمة بشعة حينما أقدم أحد المسلمين المتشددين من أصل شيشاني، على قطع رأس مدرس التاريخ، صموئيل باتي، الذي كان قد عرض رسوما مسيئة للنبي محمد في فصل دراسي في درس عن "حرية التعبير".

ووقعت الجريمة بالقرب من مدرسة في كونفلان سان أونورين بضواحي باريس، ووصف ماكرون الحادث بأنه عمل إرهابي.

وشهدت فرنسا سلسلة من الأعمال الإرهابية، مثل الهجوم الذي أوقع 3 قتلى قرب كنيسة بمدينة نيس الفرنسية.