ماكرون يؤكد عزمه لتعزيز العلاقة بين مصر وفرنسا لحل أزمة الشرق الأوسط

شدد إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، على عزمه على تعزيز العلاقة بين مصر وفرنسا لحل أزمة الشرق الأوسط ومصادها، "لقد تحدثنا أولا عن ليبيا والدفع بإتجاه حل سياسي مستدام وهذا هدف نتابعه منذ سنوات".

وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفي بقصر الإيلزيه، أننا نشهد تقدم في الاتجاه الصحيح، وأحيي جهود الأمم المتحدة والقوي المعنية، أن هذا التقدم هو مهدد الآن من قبل قوي إقليمية قررت بأن تجعل من ليبيا مسرحا للعبة النفوذ بدلا من أن تكون مكانا لإستقرار الشعب الليبي، وأننا نُصر من جهتنا على إحترام وقف النار وعلى إطلاق حوار سياسي وإستعابة الإنتاج النفطي، أن هذه المسائل تتقدم ولكنها مسائل هشة ومهددة بدرجة كبيرة.

وتابع، أن المرتزقة الروس والأتراك موجودون على الأرض ونحن هنا لكي نعزز المكتسبات التي حققت على الأرض وتجنيب ليبيا الفوضي وهنا دور مصر أساسي للغاية وهنا عبرنا عن رغبتنا في التقدم بشكل منسق مع باقي الشركاء الأوروبين وحلفائنا في المنطقة المعنين بشكل أساسي، ونحن ننخرط في هذه العملية الأممية من أجل إحاطة الحوار السياسي والسماح بأن يكون هناك توازنات شديدة التي تؤدي إلي استقرار سياسي ونتائج ملموسة للحوار السياسي ومن جهة أخري لإحاطة وإنجاز العمل على الاستقرار الاقتصادي من خلال عودة الإنتاج المستدام للنفط.