صحيفة فرنسية: باريس تبسط السجاد الأحمر لاستقبال السيسي

قالت صحيفة "لا كروا" الفرنسية، إن "باريس تبسط السجاد الأحمر لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي من مساء الأحد حتى الثلاثاء للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات.

ووصل الرئيس السيسي مساء الأحد العاصمة باريس، والتقى نظيره الفرنسي اليوم الإثنين، لبحث عدد من القضايا التي وصفتها الصحيفة بالمهمة لباريس.

أهمية مصر لفرنسا

وفي الحديث عن أهمية مصر، تذكر الصحيفة أن هناك العديد من نقاط الالتقاء بين باريس والقاهرة، إذ يلعب البلدان في نفس المعسكر في ليبيا وشرق المتوسط حيث تثير تركيا التوترات، ومكافحة الإرهاب التي تمثل أولوية قصوى للدبلوماسية الفرنسية.

وقالت الصحيفة إن مصر تفخر بكونها حصن موثوق ضد الإسلام السياسي، وهي أشبه بحاجز أمام تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسطة، مؤكدة أن هذه القضايا تعد أوراق دبلوماسية ترفع مكانة القاهرة لدى الاتحاد الأوروبي.

ونقلت الصحيفة عن ماير حبيب، عضو مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية في مجلس الأمة (البرلمان الفرنسي) قوله، "كان من المهم إعادة التواصل مع مصر من أجل تهدئة الوضع مع الدول الإسلامية".

وتذكر "لا كروا" أن هناك تعاون اقتصادي قوي يجمع البلدين، مشيرة الى أن هناك مفاوضات بناء خط مترو في القاهرة، والتنقيب عن الآثار.

استراتيجية أكثر هدوءًا

ونقلت الصحيفة عن مصادر فرنسية، أن القاهرة أبلغت باريس أن الاتفاقيات الاقتصادية ليست بوابة للتدخل في شؤونها بحجة حقوق الانسان، مشيرة إلى أن مصر مستعدة للتخلي عن أي اتفاق يسمح لباريس بالتدخل في شؤونها الداخلية.

وأشارت "لا كروا"، الى أن باريس تتبنى استراتيجية هادئة في علاقتها مع مصر منذ تولي جان إيف لودريان، منصب وزير خارجية فرنسا.

وفي عام 2017، أكد الرئيس الفرنسي خلال زيارة الرئيس السيسي إلى باريس، إن فرنسا لن تعطي دروسا لمصر، بعدما طالب عدد من النشطاء باريس بالتدخل للإفراج عن بعض المدانيين.