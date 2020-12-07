عمرو أديب يكشف أهمية زيارة السيسي لفرنسا: باريس تنظر لأوراق مصر

كشف الإعلامي عمرو أديب، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا، حيث ذكر أن عادة ما ينظر المواطنين إلى مثل هذه الزيارات الرسمية على انها مجرد "برتوكول"، ولكن هناك أمر معين يجب على الجميع أن يلتفت له، "فيه مثل بالبلدي كده بيقول الدول لبعضها يعني الدول بينهم وبين بعض مصالح مشتركة، تزيد وتقل حسب أهمية الدولة".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر"، أن عادة ما تكون الدول الصغرى ليس لها تأثير، فلا يكون لها أهمية في العلاقات مع الدول الأخرى، موضحا أن مصر استطاعت أن تخرج بعد 2013 من مأزق كانت فيه، "كانت لديها مشكلة مع دول العالم كلها، انتقلنا من دولة عندها مشاكل، لدولة مهمة جدا".

وأشار الإعلامي، إلى أنه لا يقول أن مصر أعظم من فرنسا، ولكن المصلحة هي اللغة رقم واحد في السياسة بين الدول، وهذا ليس عيبًا، فهناك بين مصر وفرنسا مصالح سياسية واقتصادية وجيوسياسية، وهناك ملفات كثيرة مشتركة، مؤكدًا أن القيادة السياسية استطاعت في الفترة الأخيرة أن تُبرز مكانة مصر.

وتابع، "مصر ليها مكانة من أيام الدكتور جمال حمدان، وليها موقع وتاريخ وجغرافيا، مصر في إيدها أوراق، وفرنسا مهتمة جدا بالموضوع الليبي، وتقريبا المشير خليفة حفتر وصل مصر أو سيصل مصر قريبًا، جزء من أوراق مصر الموضوع الليبي، والفرنسيين مهتمين بهذا الأمر جدا، المشكلة الفرنسية مع تركيا، واحنا حلفاء لفرنسا في هذه المسألة".

وأوضح أن ملف القضية الفسطينية مهم للغاية بين مصر وفرنسا، فسنرى الأسابيع المقبلة أن هناك دور مصري محوري في ملف القضية الفلسطينية، "لما إيمانويل ماكرون حب يكلم حد في القضية دي كلم مصر".