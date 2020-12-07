مصرع سيدة وشاب أطاحت بهما سيارة طائشة في شبرا الخيمة

أطاحت سيارة "ميكروباص" دون لوحات معدنية بسيدة وشاب في أثناء عبورهما الطريق في الشارع الجديد بشبرا الخيمة، ولقيا مصرعهما، فيما فرت السيارة هاربة من مكان الحادث.

ونُقل المصابان إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق فأمرت بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثتين والتصريح بالدفن عقب ذلك، وكلفت اجهزة الأمن بسرعة ضبط السيارة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أحمد سالم، مأمور قسم ثانى شبرا الخيمة، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفيين جرى نقلهما إلى مستشفي ناصر العام، وأخطر العميد عبدالعظيم سعيد مدير مرور القليوبية، والعميد هشام دياب وكيل مرور القليوبية.

وانتقل المقدم حازم خيال، رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة، وقوات الأمن وتبين وجود جثة سيدة وشاب وبسؤال شهود الواقعة أفادوا بأن الشاب كان يمسك بيد السيدة لمساعدتها على عبور الطريق وصدمتهما سيارة ميكروباص دون لوحات معدنية وأطاحت بهما فلقيا مصرعهما في الحال، وفرت السيارة هاربة من موقع الحادث.

وأكد الأهالي أن المنطقة تشهد يومياً وقوع حوادث نظراً لسرعة السيارات وعدم وجود كوبري مشاة يستخدمه المواطنون فى العبور للجانب الآخر من الشارع، وطالب أحمد عبدالهادي، أحد مواطني شبرا الخيمة، بإنشاء مطبات في منزل الكوبري نظراً لأن السيارات تكون مسرعة أثناء نزولها منه إلى الشارع الجديد، واقترح على الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة تبّرعه بتكلفة عمل المطبات على نفقته حتى يتم التقليل من كثرة الحوادث فى تلك المنطقة، ولحين عمل كوبرى مشاة.