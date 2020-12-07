وزيرة الصحة: معايير عالمية تمنع بيع بلازما الدم.. ونحتاج حملة للتوعية

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أهمية دور مجلس النواب في حمله التوعية المجتمعية التي سيتم إطلاقها بشأن مشروع تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن ثم التصدير للخارج.

وأشارت الوزيرة خلال إجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، إن دور مجلس النواب لن ينتهي بالتشريع بل يبدأ منها، لذا من المهم أن يلعب دورَا في توعية الشارع بأهمية هذا المشروع القومي، مشيرة إلي أنه يتم التجهيز حاليًا لحمله كبيرة مع عده شركات ووجود النواب سيدفع بمزيد من الثقه تجاهه.

وشددت وزيرة الصحة على أن الحصول على البلازما يكون بالتبرع من قبل المواطنين وليس البيع، لاسيما أن هناك محاذير عالمية ببيع البلازما، إلا أن المتبرع سيحصل علي مقابل مادي علي غرار دول العالم نظير تكلفه الانتقالات إلى مراكز التبرع، وكذا مقابل ساعات العمل التي سيتغيب عنها.

وقالت "زايد"، إن منظمة الصحة العالمية كانت حاضرة في وضع تقديرات المقابل المادي وكانت تدقق في هذا، حيث سألت علي أقل كلفه انتقال لـ"أوبر" وكذا متوسط كلفه ساعات العمل للموظف بالقطاع الحكومي والخاص.

وأوضحت الوزيرة، أن إخلاء مصر من فيروس "سي"، وكذا المبادرات الصحية كانت داعمة للوزارة في كسب ثقه الشركات العالمية في مجال البلازما.