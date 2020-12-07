ماكرون: استقرار المتوسط يتوقف على قدرتنا في إيجاد حل سياسي بليبيا

قال إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، "إننا سوف نستمر في مبادرتنا الثنائية مع مصر، فالاستقرار في المتوسط يتوقف على قدرتنا على إيجاد حل سياسي لليبيا، وهذا يدفعنا أيضًا إلى العمل على إيجاد إطار سلمي للتعاون في شرق المتوسط".

وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفي بقصر الإيلزيه: "لهذا السبب تدخلت فرنسا في الصيف الماضي لتفادي أي هيمنة في هذه المنطقةـ ويسعدني أننا تمكّنا من حشد قوي الأوروبين تُرجمت في استنتاجات المجلس الأوروبي في أكتوبر الماضي لممارسة ضغط مشترك على الأعمال الأحادية التي لاحظناها وخاصة من جانب تركيا".

وواصل الرئيس الفرنسي: "سوف نواصل عملنا هذا في مواصلة مبادرتنا اللبنانية على صعيد المساعدة والدعم الإنساني والأممي كما فعلنا الأسبوع الماضي وكذلك ضغط سياسي ودي".

وتابع أنَّ "كل هذا يتوقف على قدرتنا الجماعية في بلورة سياسة متوسطية قائمة على التعاون في مجال الطاقة، التحرك، ورفض أي شكل من أشكال الهيمنة، والاستقرار السياسي، وهذه هي الاستراتيجية الوحيدة التي ستسمح لنا بالمساعدة على تنمية الاقتصادية المتناسقة للمنطقة وحل مشكلة الهجرة والتوترات التي ترافقها".