ماكرون عن الرسومات المسيئة للرسول: آسف.. لكن لا نستطيع منعها

قال إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، "إننا نتحلي بإرادة مشتركة في العمل من أجل الاستقرار في المنطقة ولا نترك أي عمل أحادي غير ودي لكي نضمن الاستقرار في المنطقة".

وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفي بقصر الإيلزيه، أنَّ "هناك خلافات في الرأي حول حقوق الإنسان والبعض يريد أن نضع شروطًا لمواكبة سياستنا ولكني أؤمن بالحوار الصريح في هذا الموضوع، ولأن هناك شراكة استراتيجية بين فرنسا ومصر، فهذا الحوار سوف يستمر وسنستمر في العمل على تحسين هذا الوضع، وضع عدد من الأفراد والعاملين في المنظمات غير الحكومية من صحفيين وغيرهم".

وتابع ماكرون: "في فرنسا هناك حرية للصحافة أي أن الصحفيين والمصورين في فرنسا يرسمون ويكتبون ما يريدون وليس على الرئيس أو أي هيئة أن تقول لهم ماذا يجب أن يرسموا أو يكتبوا وهذا هو الحال منذ الثورة الفرنسية ومنذ الجمهورية الفرنسية وهذا جزء من حقوق الإنسان، وبالتالي عندما يكون هناك رسم كاركاتير مسيء للرسول فهذا الرسم ليس رسالة من فرنسا تجاه المسلمين أو الإسلام ولكن هذا تعبير عن شخص يستفز ويكفر، ولكن هذا هو القانون الذي اختاره الشعب الفرنسي لنفسه ولا يمكن أن أغيره".

واستطرد أنَّ "هذه الرسومات والمقالات التي تصدمكم ليست صادرة عن السلطات الفرنسية ولا تعتبر أن هذا استفزاز من الرئيس الفرنسي، وما ترونه من مقال أو صورة هو استفزاز من صحفي أو مصور وهناك ناس يردون عليه بنفس الطريقة في فرنسا".

وأكّد الرئيس الفرنسي، أنَّ "بعض الرسوم والصور قد تصدم ولكن أنا آسف لذلك، ومع ذلك هناك ناس يردون عليها، ولكنهم يردون بسلام على بعضهم البعض، وعندما يكون هناك شيء يشرع العنف فـ عند إذن نختلف في الرأي، ومرفوض تمامًا إعطاء طابع شرعي أو السماح بالعنف سواء بكلمة أو رسم".