صور.. الجالية المصرية في باريس تنظم وقفة تزامنا مع لقاء السيسي وماكرون

نظمت الجالية المصرية في باريس وقفة تزامنًا مع لقاء الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والفرنسي مانويل ماكرون.

كما نظمت الجالية المصرية في فرنسا وقفة ترحيب وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، بميدان "ألما مارسو" بالقرب من مقر إقامة الرئيس، في أول أيّام زيارته لفرنسا.

وردد المشاركون في الوقفة الهتافات المؤيدة لمصر والرئيس السيسي والأغاني الوطنية، ورفعوا أعلام مصر، معربين عن حبهم لمصر وفرنسا.

وأشار رئيس الجالية المصرية بفرنسا صالح فرهود، في تصريح لـ"وكالة أنباء الشرق الأوسط"، إلى حرص عدد كبير من أبناء الجالية المصرية على المشاركة في الوقفة للتعبير عن دعمهم للرئيس السيسي في الجهود الجبارة التي يقودها من أجل تحقيق التنمية والنهضة في شتى المجالات بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة.