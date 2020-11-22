انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر "كايرو آي سي تي" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم

تنطلق صباح اليوم فعاليات الدورة الـ24 من معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «2020-Cairo ICT»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك بمشاركة ورعاية عدد من الجهات الحكومية وكبرى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرية.

ويتناول الحدث الذى ينطلق تحت شعار «The Big Reset»، وتستمر فعالياته لمدة 4 أيام حتى 25 نوفمبر الحالى، مجموعة من النقاشات التى تتصدّرها نخبة من المتحدثين وقيادات قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، الذين سيُسلطون الضوء على التغيرات التى أحدثتها جائحة كورونا على مستوى الأعمال وممارسات الحياة بشكل عام وما تبعها من عمليات إغلاق وبقاء فى المنازل، حيث أسهم الوباء فى إقناع الحكومات وشركات القطاع الخاص بالحاجة إلى تسريع عملية التحول الرقمى فى جميع القطاعات، لمواكبة الواقع الجديد، فى ظل وجود الوباء، الذى ستتواصل تداعياته إلى عدة أشهر.

وتشارك فى المعرض هذا العام شركات من 18 دولة، بالإضافة إلى حضور أكثر من 133 متحدثاً، ونخبة من الوزراء المصريين، أبرزهم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

وتُقام على هامش المعرض هذا العام، عدة فعاليات، أبرزها مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية والشمول الرقمى PAFIX، للعام السابع على التوالى، برعاية البنك المركزى المصرى وشركة e-finance، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالشمول المالى وإتاحة المدفوعات الرقمية وتأمينها.

المؤتمر يناقش خطط تسريع عملية التحول الرقمي في ظل جائحة كورونا

ومن المقرر أن يشارك عدد كبير من البنوك فى فعاليات المعرض، لاستعراض خدماتها المالية والمصرفية الحديثة، وأهم التطورات التى شهدها القطاع المصرفى ودوره الرائد فى عملية الشمول المالى والتحول الرقمى وتطوير نظم الدفع الإلكترونية فى مصر خلال السنوات الأخيرة، وذلك بتوجيهات من البنك المركزى المصرى والقيادة السياسية التى تولى اهتماماً بالغاً بضرورة التحول إلى مجتمع لا نقدى، حيث أسهم انتشار حلول التكنولوجيا الرقمية فى تسريع عجلة الشمول المالى بالبنوك، وابتكار منتجات إلكترونية تخدم فئات كبيرة من المواطنين.

كما ستُقام الدورة الثالثة للمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل Trans MEA بشراكة مع وزارة النقل، والتى ستشهد الكشف عن الكثير من المشروعات الاستثمارية الجديدة فى مجال النقل والمواصلات، اعتماداً على التكنولوجيا، بالإضافة إلى إقامة الدورة السادسة لمؤتمر ومعرض الأمن والسلامة العامة DSS، كما ستتم إقامة ساحة الابتكار Innovation Arena للعام الخامس على التوالى داخل معرض كايرو آى سى تى، وستتم إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والمبدعين لعرض مشروعاتهم المبتكرة.

التكنولوجيا المالية وتقنيات النقل تتصدران المحادثات

ويبدأ أول أيام المؤتمر بجلسة افتتاحية عن معرض القاهرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تليها جلسة عن التحديات والفرص فى حيّز البنية التكنولوجية، فيما تتناول فعاليات اليوم الثانى للمعرض ورش عمل مختلفة لحلول التكنولوجيا المبتكرة، بالإضافة إلى جلسة بعنوان «أفريقيا.. الموطن الجديد للابتكار»، بينما تشتمل أبرز فعاليات اليوم الثالث على جلسة بعنوان الإصلاح الضريبى فى ظل التحول الرقمى، إلى جانب جلسة عن «دور الحوسبة السحابية فى الخروج من الأزمة إلى التعافى».

واختارت الشركة المنظمة شعار «The Big Reset»، ليعكس البداية الجديدة للعالم بعد التغيّر فى الوضع المحلى والدولى وتحديات جائحة فيروس كورونا المستجد، وحسب تصريحات الإعلامى أسامة كمال، رئيس شركة تريد فيرز إنترناشيونال المنظمة للمعرض، فإن المعرض لأول مرة يشهد اكتمال حجز مساحات العرض قبل انعقاده بأكثر من شهر.

وأكد «كمال» أن شركته وضعت عدة إجراءات احترازية لإقامة المعرض مع مراعاة الاشتراطات الصحية الآمنة لزوار المعرض، بداية من المشاركة، حيث سيتم إقامة المعرض لأول مرة بنظام «Hybrid»، وهو نظام يدمج بين المعرض والمؤتمر الواقعى والافتراضى معاً، إذ ستشارك عدة شركات عن بُعد، وستُطرح منتجات وحلول عبر الفيديو، مروراً بالتسجيل لحضور المعرض، الذى سيُتاح مسبقاً لمنع تكدّس الزوار على أن يكون الدخول من خلال QR Code.

وستوفر الشركة المنظمة بوابات تعقيم آلى وقياس درجة حرارة الزائرين عند البوابة الخارجية وكاميرات حرارية، وأقنعة وجه ومطهرات، مع الالتزام بتعقيم مختلف أرجاء المعرض بشكل دورى، كما ستقوم شركة «بنية» بتوزيع أكثر من 50 ألف ماسك للزوار والعارضين، وفقاً لأسامة كمال.

ويُعد معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الحدث السنوى الإقليمى لقطاع التكنولوجيا بمصر وأفريقيا، وأحد أهم الأحداث فى مصر، حيث أصبح المعرض مظلة تجتمع تحتها وزارات مصر الحكومية، التى تعمل على تقديم خدماتها إلكترونياً، للتيسير على المواطنين وتحقيق التحول الرقمى، الذى تتشارك به جميع الوزارات المعنية، كما يشهد الحدث الذى ينمو عاماً عن الآخر أكبر تجمع للشركات التكنولوجية المصرية والعالمية، سواء بقطاعات النقل الذكى أو المدن الذكية أو الشمول المالى أو الحلول التكنولوجية.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، حرص منذ توليه على حضور افتتاحية معرض القاهرة الدولى للاتصالات، وذلك فى ظل اهتمامه بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحقيق التنمية وتيسير حياة المواطنين إلى الأفضل.

وأطلق الرئيس السيسى، الكثير من المبادرات المهمة خلال دورات معرض القاهرة الدولى للاتصالات السابقة، التى كان أبرزها «مصر تصنع الإلكترونيات»، لتوطين التصنيع الإلكترونى، ورواد تكنولوجيا المستقبل لتدريب 16 ألف شاب، ومبادرة أخرى لتدريب 10 آلاف شاب مصرى وأفريقى على التطبيقات الرقمية والألعاب الإلكترونية وإنشاء 100 شركة ناشئة، ومبادرة مبرمجى المستقبل، ومبادرات أخرى لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة وتمكينهم تكنولوجياً.

ومن المقرر بث الجلسات مباشرة على موقع Cairo ICT الإلكترونى، المدعوم من قبل منصة مايكروسوفت السحابية، حيث سيتم بدعم من منصة الاتصالات الموحدة Microsoft Teams، استضافة الحضور افتراضياً، سواء من مصر أو من جميع أنحاء العالم، مما يمكنهم من الانضمام إلى الجلسات والتفاعل مع المتحدثين العالميين عبر الإنترنت خلال الحدث.