تسليم رفات "رضا" ضحية سفاح الجيزة لأسرته.. ودفنه ببني سويف (صور)

صرّحت النيابة العامة، أمس، بدفن رفات "رضا" أحد ضحايا سفاح الجيزة، بسبب خلافات مالية بينهما عام 2015، وشيع أهالي قريته التابعة لمركز سمسطا ببني سويف، جثمانه، ظهر اليوم الاثنين، في مقابر أسرته.

دفن جثمان "رضا"

يُعد "رضا" أول ضحية لـ"سفاح الجيزة" يتم تسليم "رفاته" لذويه لدفنه، بينما تنتظر النيابة العامة باقي نتائج عينات تطابق الحامض النووي، لاتخاذ شؤونها.

واطلعت "الوطن" على تصريح دفن كان نصه أن النيابة العامة تقرر فى القضية رقم 9969 لسنة 2015 إداري الهرم، تسليم رفان المتوفى "رضا محمد عبد اللطيف"، ويُسلم رفاته لذويه وكذا متعلقاته الشخصية.

واعترف قذافي فتحي، المعروف بـ"سفاح الجيزة" بجريمة قتل صديقه المجني عليه "رضا" عام 2015، ودفن جثته فى شقة ببولاق الدكرور، وتحديدًا في الطابق الأرضي من عمارة بشارع العشرين.

وكشفت التحقيقات، أن خلافات مالية نشبت بين سفاح الجيزة وصديقه المجني عليه "رضا"، مما اضطر الأول للتخلص منه.

وأوضحت، أن السفاح ارتكب جريمة قتل صديقه وموكله "رضا"، في أبريل 2015، حيث دفن جثته في شقة بولاق الدكرور، ودفن معه هاتفه المحمول، ثم اشترى خط محمول، وأرسل منه رسالة لشقيق "رضا" المقيم في السعودية، قائلا "أنا اتمسكت في مظاهرة"، لإبعاد الشبهة في وفاته قتلا.

وكان اعترف المتهم، بارتكاب جريمة قتل زوجته المجني عليها "فاطمة زكريا" ودفنها في شقة بمنطقة بولاق الدكرور، بجوار جثة "رضا"، وبعدما انتهى من قتلها ودفنها، وأحكم غلق الحفرة، أمسك بهاتفها ثم أرسل رسالة نصية لوالدها، كان نصها "منكم لله أنتم السبب في الجوازة دي.. أنا هسيب البيت وأطفش"، وكان ذلك في يونيو 2015.