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محمود مسلم

مشاجرة داخل البرلمان التونسي بسبب "الأمهات العازبات"

كتب:

وكالات
05:38 م | الإثنين 07 ديسمبر 2020
البرلمان التونسي

البرلمان التونسي

شهد البرلمان التونسي، اليوم الاثنين، مشادات وشجارات بين ممثلي الكتلة الديمقراطية وائتلاف الكرامة، على خلفية تصريحات أحد النواب بشأن الأمهات العازبات.

وجرى دعوة نواب كتلة ائتلاف الكرامة إلى لجنة المرأة لنقاش تصريحات أحد نواب الائتلاف، وصف فيها الأمهات العازبات بلفظ نابٍ.

ووقعت مشادات كلامية بين نواب الكتلتين، وذلك بعد مغادرة نواب الكتلة لقاعة الاجتماع، وتطورت المشادات الكلامية بين ممثلي الكتلتين إلى تشابك بالأيدي وتبادل الشتائم في أروقة البرلمان.

وتعرض أحد نواب ائتلاف الكرامة للضرب بآلة حادة في الرأس. 

واعتبر العديد من نواب البرلمان تصريحات النائب تضمنت إهانة وإساءة لفئات واسعة من النساء التونسيات.

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