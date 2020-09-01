كيفية تصويت البرلمان التونسي على منح الثقة لحكومة المشيشي

يعقد مجلس نواب الشعب في تونس جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، بداية من الساعة التاسعة صباحا للتصويت على منح الثقة لأعضاء حكومة هشام المشيشي المقترحة، وذلك طبقا لأحكام الفصول 89 من الدستور و142 و143 و144 من النظام الداخلي للمجلس.

وستنطلق الجلسة العامة بعرض برنامج الحكومة، ثم يجري فتح باب النقاش للنواب بمعدل 3 دقائق لكل نائب.

ويشترط لنيل ثقة البرلمان الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، أي 109 أصوات.

وتتمثل ترتيبات هذه الجلسة في توزيع ملف على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة العامة، يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها ليتولى فيما بعد رئيس البرلمان التقديم الموجز لموضوع الجلسة ومن ثمّة إحالة الكلمة إلى رئيس الحكومة المكلّف، الذي يتولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة.

وتحال إثر ذلك الكلمة لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام، ثم يتولى رئيس الحكومة المكلف مجددا التفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس لترفع فيما بعد الجلسة العامّة وتستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة.

ويتم التصويت على الثّقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة، والمهمة المسندة لكلّ عضو.

ونظرا للوضع الصحي في البلاد والوقاية من فيروس كورونا المستجد، فقد أقر البرلمان إجراءات استثنائية بمناسبة انعقاد جلسة منح الثقة، من ذلك إجبارية حمل الكمامات وإلزاميّة الخضوع إلى آلات قيس الحرارة عند الدخول والتأكيد على التباعد الاجتماعي وتفادي كلّ مظاهر التجمّعات والاكتظاظ إضافة إلى محاولة التخفيض في عدد الوافدين على المجلس قدر المستطاع عبر الاكتفاء بممثل أو اثنين فقط عن كل وسيلة إعلامية، واعتماد التداول.