مارجريت عازر: السيسي استطاع توضيح الصورة الحقيقية بشأن حقوق الإنسان

ثمنت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس ونظيره الفرنسي، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وقالت "عازر"، خلال البيان الصادر لها، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع أن يوضح الصورة الحقيقية للدولة المصرية، وأوضاع حقوق الإنسان أمام الجميع اليوم، ويأتي ذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد مع الرئيس الفرنسي، مؤكدة أنه لا يمكن لأحد أن ينكر حجم الادعاءات الكاذبة التي تتعرض لها مصر دائمًا، من منظمات حقوقية مشبوهة، بجانب جماعة الإخوان حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

وأكدت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن كل هذه التقارير التى تبثها تلك المنظمات عن مصر بين الحين والآخر عبارة عن مزاعم وأكاذيب وادعاءات فيما يتعلق بحقوق الإنسان فى مصر خاصة أن الدستور والقانون المصرى يرسخ بقوة للحقوق والحرية، كما أنه منح كافة الحقوق للمرأة والشباب مما ساهم في تمكينهم مؤخرًا في كافة المجالات والمؤسسات.