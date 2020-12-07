"عمليات القضاة": لا عوائق أمام المواطنين في مباشرة حقهم الدستوري

صرّح المستشار رضا محمود السيد، أن غرفة عمليات نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أصدرت بيانا، اليوم، حول مجريات اليوم الأول في إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وأكد بيان النادي انتظام القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على اللجان الانتخابية في مباشرة واجبهم الوطني في حراسة وعي المواطنين، وضمان تطبيق كافة معايير الشفافية والنزاهة والالتزام بالقانون.

وأوضح، أن جميع اللجان والمقار الانتخابية بالدوائر التي تتضمنها المرحلة فتحت في مواعيدها، وتستمر عملية التصويت للناخبين في المحافظات التي تجرى فيها انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية، دون رصد أية عوائق في مباشرة المواطنين بأداء حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم.

وشدد البيان، على أن الغرفة لم تتلق أي شكاوى أو ملاحظات من القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على اللجان الانتخابية خلال عملية التصويت على مدار اليوم الأول من إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

من ناحية أخرى، أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اتصالات هاتفية بعدد من محافظي المرحلة الثانية من انتخابات الإعادة لمجلس النواب 2020، وعددهم 13محافظة وهم: "القاهرة والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء"، وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية والتأكد من فتح جميع اللجان دون وجود أي معوقات في مواعيدها.

وأكد شعراوي، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتابع على مدار يومين سير العملية الانتخابية في انتخابات الإعادة بالتنسيق مع غرفه العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وأشار إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع انتخابات الإعادة علي مدار الساعة للاطمئنان علي الحالة العامة للجان، ورصد أي شكاوى والتعامل الفورى معها حفاظًا على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظات وخروج العملية الانتخابية بشكل مشرف.