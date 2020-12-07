محافظ القاهرة: انتظام سير انتخابات النواب في العاصمة دون مخالفات

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عدد من اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب حيث زار لجنة مدرسة الطبري الثانوية بنين بروكسي ولجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر.

وأكد محافظ القاهرة، انتظام عملية الاقتراع في جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحا، حيث يوجد بالقاهرة حوالى 3226650 ناخب موزعون علي 6 لجنة عامة بها 589 لجنة فرعية داخل 244 مركز اتتخابي، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة لمتابعة انتخابات الإعادة لمجلس النواب لم تتلقى أي شكاوى ولم يتم رصد أي ملاحظات حتى الآن.

وتابع أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، داعيا المواطنين لاستخدام حقهم الدستورى فى المشاركة واختيار مرشحهم بحرية.

وحرص المحافظ خلال جولته على التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مثل توفير عدد كافي من المقاعد لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الناخبين واستخدام المطهرات والكمامات، بالإضافة إلى توافر كافة الوسائل التي تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر مثل مد اللجان بكراسي متحركة لكبار السن ومبردات المياه والمراوح ومظلات لحماية الناخبين من حرارة الشمس.

كما قام المحافظ بتفقد محيط اللجان الانتخابية للتأكد من نظافتها وعدم وجود أي إشغالات أو مخلفات أو صناديق قمامة أو سيارات متهالكة ومتروكة بالشوارع المحيطة بها.

وينطلق اليوم قطار انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية من مجلس النواب فى 13 محافظة، وهي: "القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء".