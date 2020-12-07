مصدر: عمرو دياب لم يضم أغنية "تخسر".. وكل ما يثار عن ألبومه شائعات

نفى مصدر مقرب من الفنان الكبير عمرو دياب، ما تداولته بعض المواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حول طرحه لأغنية باسم "تخسر"، ضمن أغنيات ألبومه القادم.

وكانت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت بعض الأخبار حول أغنيات ألبوم عمرو دياب الجديدة، ومن بينها أغنية بعنوان "تخسر" للشاعر بهاء الدين محمد، ولحن عمرو دياب وتوزيع طارق مدكور.

وأكد المصدر، أن عمرو دياب يتكتم تفاصيل ألبومه الجديد، والذي يواصل تسجيل أغنياته حاليًا، دون الإفصاح عن أغنياته النهائية أو موعد طرحه النهائي، حيث لم يتم الاستقرار على الشكل النهائي للألبوم حتى الآن.

وعلى جانب أخر، كانت مصادر قالت إن شركة نتفلكس استقرت مع الفنان عمرو دياب على شكل مسلسله الجديد، الذي من المقرر أن يبدأ تصويره عام 2021.

وأوضحت المصادر لـ"الوطن"، أن المسلسل الجديد سيدور في إطار درامي غنائي، ومن تأليف السيناريست تامر حبيب، ولكن حتى الآن لم يبدأ حبيب في كتابة سطوره، وخلال الأيام المقبلة سيتحدد شكل القصة.

وما زال هناك صراع بين عدد من المخرجين على اقتناص الفرصة وهي تقديم عمل درامي لعمرو دياب بعد 27 عامًا، وأبرز المتنافسين عليه هما المخرج طارق العريان والمخرج الشاب أحمد النجار الذي سبق أن قدم لعمرو دياب كليب أماكن السهر، في حين أن العريان متمسك بقوة بإخراج مسلسل دياب نظرًا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها المطرب.

كانت شركة نتفليكس أعلنت تعاونها مع المطرب العالمي عمرو دياب، الفنان الأكثر مبيعاً في الشرق الأوسط والحائز على 7 جوائز "ورلد ميوزك أورد"، و6 جوائز "أفريكان ميوزيك أورد"، لإنتاج عمل درامي جديد من بطولته.

وبهذا التعاقد مع المنصة الشهيرة، يعود الهضبة للأعمال الدرامية بعد غياب 27 عامًا منذ قيامه بدور "أدهم" في فيلم "ضحك ولعب وجد وحب" مع الفنان الراحل عمر الشريف.