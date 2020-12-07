مساعد وزير الخارجية الأسبق: الصادرات المصرية إلى أوروبا تضاعفت 4 مرات

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن حجم التعاون بين مصر وفرنسا زاد في السنوات الأخيرة، والصادرات المصرية تضاعفت 4 مرات، ما ساعد على خلق وظائف جديدة في مصر، وتحسن جودة الحياة.

وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، أن فرنسا تستثمر في قطاع الإنشاءات وكذلك مترو الأنفاق، الذي يخدم ملايين يوميا، وفرنسا تقدر أن مصر دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، ومصر قادرة على المنافسة في السوق الأوروبي والفرنسي.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن التعامل مع الجانب الفرنسي، يعمل على نقل الخبرة والتكنولوجيا الفرنسية إلى مصر متابعا "اكتسبنا خبرة في 600 مشروع من سلامة الطرق البرية، والنقل البحري وخبرة التعامل مع البنوك المركزية الأوروبية وهذا يرفع قدرات الحكومة المصرية ويؤهل مصر للتعامل مع مختلف دول العالم لجذب كثير من الاستثمارات".

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الطاقة الكهربية في مصر حققت طفرة كبيرة ونستعد لتصديرها إلى الخارج وستكون مصر مركزا لتصدير الكهرباء والغاز مطالبا الدول المصرية بإزالة البيروقراطية لتحقيق نمو أعلى حتى من الأرقام الجديرة بالاحترام المحققة حتى الآن.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه تحدث بصراحة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع السيسي، اليوم "ناقشت مع الرئيس المصري بعض الموضوعات المتعلقة بعمل منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر، وناقشنا بعض الأسماء".

وتابع: "تتحدثون معنا في هذا الأمر وكأننا حكام مستبدون وهذا الأمر لا يليق بالدولة المصرية، ولا يمكن التحدث فيه معنا لأنكم تتحدثون وكأننا لا نحترم الناس"، موضحا أن هناك 55 ألف منظمة مجتمع مدني تعمل في مصر.