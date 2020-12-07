تفاصيل سرقة 114 أسطوانة أوكسجين من مستشفى بالبحيرة: عرضت للبيع على فيسبوك

كشفت تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، التفاصيل الكاملة لواقعة اتهام موظفين باختلاس 114 إسطوانة أوكسجين من مستشفى إيتاي البارود.

وتبين أن المتهم الأول اشترك مع زميله في واقعة الاختلاس بهدف الربح، ودلت التحريات على أن أحد المتهمين، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا لبيع أسطوانة أوكسجين، وكان هذا خيطا كشف الواقعة.

وأوضحت التحريات أن إدارة المباحث كونت فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتبين أن الموظف وزميله بالمستشفى، هما وراء بيع أسطوانات الأوكسجين، وألقي القبض عليهما.

وقال مصدر أمني إن النيابة العامة تحقق فى الواقعة، بناء على بلاغ.

وأوضح المصدر أنه سيتم التحقيق مع المتهمين فى النيابة الإدارية، بعد الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة، وأن إدارة المستشفى أصدرت قرارا بوقف الموظفين عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيقات.

وتلقى مركز شرطة إيتاى البارود، بلاغا من مسئولى مستشفى إيتاى البارود العام، باكتشافهم قيام موظفين بالمستشفى، باختلاس 114 إسطوانة أوكسجين من عهدتهما، وبيعها لبعض المراكز الطبية والجمعيات الخيرية واقتسام حصيلة البيع فيما بينهما.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، وأسفرت جهوده عن صحة الواقعة وأن المتهمين المذكورين وراء ارتكابها تأكيداً لما انتهى إليه تقرير أعمال اللجنة المُشكلة من مسئولى المستشفى لمراجعة وجرد عهدتها من أسطوانات الأوكسجين المُشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشادهما تم ضبط الأسطوانات المستولى عليها.