مسؤولة بمستشفيات عزل القليوبية تنفي وجود أزمة نقص أوكسجين

نفت الدكتورة إيمان مجدي، مسؤول دعم وتطوير وإدارة أزمة مستشفيات العزل بالقليوبية، وجود أزمة في الأكسجين لإنقاذ مصابي فيروس كورونا على مستوى المحافظة، مؤكدة أن ما تم تداوله عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي حول وجود أزمة هو عار تماما من الصحة.

وأضافت "مجدي" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "من الجاني"، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه وفور إبلاغ بوجود مشكلة ما في أي من مستشفيات المحافظة يتم التواصل مع الجهات لحل الأزمة في أقل من ساعة: "كورونا عملت حاجة حلوة، وخلت كل المؤسسات بتجتمع مع بعض"، موضحة أن مستشفى حميات بنها كان أول مستشفيات المحافظة استقبالا لمرضي فيروس كورونا المستجد، وعندما تفشي الفيروس في القرى تم حل المشاكل لإنقاذ المرضى.

وأكدت أن الأكسجين هو علاج لعدد كبير من مرضي فيروس كورونا، ويتم علاج كل المرضى من خلاله، ما أدى إلى زيادة سحب الأوكسجين من 1500 لتر لـ5 الآف لتر: "عدينا الأزمة دلوقتي بنجاح".