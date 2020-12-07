قفراش: السيسي أكد أنه لن يزور فرنسا إلا بعد تصنيف الإخوان جماعة إرهابية

كشف منذر قفراش، رئيس المنتدى الدولي لمقاومة الإرهاب في فرنسا، عن أنه علم أن السيسي طلب من ماكرون، أن يتم تصنيف الإخوان منظمة إرهابية، وأنه لن يزور فرنسا إلا بعد تلك الخطوة، وأن ماكرون قبل شروط الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيتم النظر في الطلب من أجل تصنيف الإخوان إرهابية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "قفراش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه علم من مصادره داخل قصر الإليزيه أن الرئيس السيسي قدم لفرنسا، ما يثبت خطورة جماعة الإخوان ضد الأمن المصري والأمن العربي، مشيدًا بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي بدحر الإرهاب ودحر جماعة الإخوان المسلمين.

وتابع أن يوسف القرضاوي، ممنوع من دخول فرنسا في الفترة الحالية أيضا وذلك بحسب معلومات علمها من داخل الأمن الفرنسي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد رئيس عربي حارب الإرهاب من جذوره مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث لعب الرئيس السيسي على محاور الإرهاب وقطعها بشكل حاسم.

وواصل: "الإخوان كانوا بيلعبوا على الفقر، السيسي عمل على دعم الفقراء، كانوا بيلعبوا على سيناء، عمر سيناء وخلى أولادهم يدخلوا الجيش بعد ما كانوا ممنوعين، والكباري والطرق والأنفاق، مصر عمالة تتقدم يوم عن يوم، والنمو والتقدم 7% وده محصلش في دولة أوروبية".

وأردف: "والله كان هناك سيدات تبكي بالدموع من حفاوة الاستقبال بالرئيس السيسي في فرنسا، ويرون أن السيسي أعاد هيبة مصر والعرب من جديد، والله لم أرى في مثل حفاوة الاستقبال، فرنسا طلعت 10 ألاف جندي من أجل استقبال السيسي، وطائرات خرجت من أجل حفاوة الاستقبال".

واستكمال أن كافة وسائل إعلام فرنسا تشكر وتشيد بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوصفه بالقائد الحكيم، "والله حسيت بفخر وسعادة كبيرة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي عمله في فرنسا".

وطالب "قفراش" بعدم تسمية عبد الفتاح السيسي بالرئيس المصري، بل يجب أن يُسمى برئيس الأمة العربية، لافتًا إلى أن بعض المنتمين لجماعة الإخوان حاولوا إفساد تلك الزيارة، ألا أن فرنسا رفضت تمامًا أن يتدخل أحد.

وأتم كلمته قائلا: "السيسي أفضل رئيس حكم مصر في تاريخها، هنيئًا لكم يا مصريين والله جاكم عبد الناصر، والآن لديكم الرئيس عبد الفتاح السيسي".