بأسماء الشركات.. طرق استعلام وسداد فواتير المياه إلكترونيا

دشنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والمرافق، الشركة القابضة، خدمة جديدة على الموقع الإلكتروني للشركة https://www.hcww.com.eg/ وهي خدمة الاستعلام والسداد الإلكتروني لفواتير المياه لـ11 شركة تابعة لها وهي (القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، كفرالشيخ، سوهاج، الإسكندرية، البحر الأحمر، مطروح، سيناء، بني سويف) كمرحلة أولى سيتبعها استكمال باقي الشركات في وقت قريب.

تفعيل كل القنوات الإلكترونية التي تتيح للعميل الحصول على الخدمة بطريقة آمنة

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة تسعى جاهدة نحو تفعيل كل القنوات الإلكترونية التي تتيح للعميل الحصول على الخدمة بطريقة آمنة وبأيسر السبل التكنولوجية الحديثة، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

طفرة في تطبيق آليات التحول الرقمي

وقال المهندس أحمد بركات مدير عام تكنولوجيا المعلومات بالشركة، إن الدولة شهدت خلال الفترة الماضية طفرة في تطبيق آليات التحول الرقمي لتقديم خدمات إلكترونية للجمهور بمختلف القطاعات.

قنوات وتطبيقات إلكترونية لخدمة العملاء

واوضح أن الشركة القابضة أطلقت خلال الفترة الماضية عدد من القنوات والتطبيقات الالكترونية لخدمة عملائها وهي:

- تطبيق المحمول "HCWW-125" والذي يتيح للعملاء العديد من الخدمات وعلى رأسها الاستعلام ودفع الفواتير الخاصة بهم وأيضا تقديم شكواهم ومقترحاتهم ومتابعة ما يتم عليها من إجراءات وغيرها من الخدمات.

- تطبيق المحمول "قراءتي" والذي يتيح للعميل إدخال قراءة العداد الخاص به شهريا بنفسه حفاظا على دقة حساب استهلاكه.

بوابة للتواصل بين الشركة وعملائها

- تفعيل كل قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة القابضة وعلى رأسها الصفحة الرسمية على موقع الفيس بوك https://www.facebook.com/HCWWeg والتي تعتبر بوابه للتواصل بين الشركة وعملائها.

وأضاف أنه جاري الإعداد لتفعيل قنوات وخدمات الكترونية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا وتوفيرها لخدمة المواطنين بكافة محافظات الجمهورية.