التنمية المحلية تتلقى 2 مليون و550 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن المحافظات تلقت حتى الآن، نحو 2 مليون و550 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن.

وأضاف لـ"الوطن"، أن باب تلقي طلبات التصالح، مستمر حتى نهاية العام الجاري، وفق توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للتيسير على المواطنين.

وأشار إلى وجود تيسيرات للمواطنين، لتقنين أوضاعهم، وعلى الراغبين فى التصالح الاستفادة من قانون التصالح وتقنين أوضاعهم، حتى يتم التعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية.

من ناحية أخرى، قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنّ الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها جاءت بعد عقد مجموعة من ورش العمل والاجتماعات، بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إضافة إلى اجتماعات على مستوى المحافظات، تحت إشراف نواب المحافظين لفصل تراخيص البناء وتحديد نوعها، ومدى مطابقتها للاشتراطات.

وأكد شعراوي، أنّ الحكومة تهدف من الاشتراطات الجديدة، للتيسير على المواطنين وعدم مضايقتهم مع ضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

وطمأن شعراوي، المواطنين الذين حصلوا على رخص للبناء خلال الشهور الماضية، قائلا: "لن يضار أحد، لكن سيتم تنظيم الملف عبر قواعد واشتراطات أساسية، لأنه لن يتم السماح بما كان يحدث من قبل من بناء مخالف وعشوائي أو بناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وقال وزير التنمية المحلية، إنّه جرى الاتفاق على أن تكون هناك مرحلة انتقالية 6 أشهر لضبط وحوكمة العمران وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومُتابعة تنفيذها، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان للرد على الاستفسارات التي ترد من المواطنين، بشأن تطبيق الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية.

وتابع شعراوي: "سيتم وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح وسيتم التواصل مع المواطنين للرد على استفساراتهم عقب الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء، خاصة ما يتعلق برخص البناء القديمة وخلال الـ6 أشهر بالفترة الانتقالية، سيتم تحديد التحديات والمشكلات والتساؤلات لوضع حلول لها.