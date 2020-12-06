رئيس جهاز التفتيش على البناء: لا يوجد حظر للبناء وإنما ضبط

قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، إنه جار تعديل قانون البناء الموحد ليتماشى مع اشترطات البناء الجديدة، مؤكدا أن الحالة التي وصلت إليها البلاد من فوضى وعشوائية في البناء تتطلب التدخل العاجل.

وأضاف شميس لـ"الوطن" أن اشتراطات البناء تهدف إلى إحداث تنظيم ونقلة في العمران وعدم الضغط على الخدمات والمرافق وإلى مزيد من التفاصيل في الحوار:

تعديل قانون البناء الموحد

- ماذا عن قانون البناء الموحد؟

جار إجراء تعديل على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 نظرا لأن بعض الضوابط والاشتراطات الخاصة بالبناء التي يتم دراستها حاليا لوقف فوضى العمران وتنظيم المدن تتطلب تعديلا تشريعيا، وذلك بمشاركة وزارات الإسكان والتنمية المحلية وعدة جهات وخبراء، وهناك قرارات تحتاج قرار المجلس الأعلى للتخطيط أو الوزير أو المحافظ.

حالة العمران وصلت لحالة لا تسر عدو ولا حبيب

- متى تصدر اشتراطات البناء الجديدة؟

جار دراسة عدة مقترحات اشتراطات البناء من جانب الإسكان والتنمية المحلية وخبراء وجهات أخرى وكلها تهدف لضبط العمران وإعادة الوجه الحضاري للمدن وكلها تصب في مصلحة المواطن، واعتقد أنه لأول مرة الدولة تتدخل بجرأة في حل المشكلات وتحديدا في مجال العمران والتخطيط لأن حال العمران بالمدن والمحافظات لايسر عدو ولا حبيب.

التدخل العاجل لوقف عشوائية البناء

- هل التدخل لوقف فوضى البناء جاء متأخرا؟

أن تأتي متأخر خير من ألا تأتي أبدا، والحالة الراهنة التي وصلت إليها البلاد تتطلب التدخل العاجل والسريع للحد من فوضى وعشوائية البناء والكثافات السكانية في عدة مناطق وعدم إضافة أي ضغوط على الشبكات والمرافق وإعادة تنظيم وتخطيط البلاد من أجل مستقبل أفضل.

- ما الهدف من وضع اشتراطات جديدة للبناء؟

المدن والمحافظات المصرية تشهد مشكلات عديدة من سنوات طويلة في البناء والعمران وكان يتم التعامل معها بمسكنات، إلا أن القيادة السياسية الموجودة حاليا تسعى إلى وقف تلك الفوضى تماما وإعادة الوجه الحضاري للشوارع والمدن والحد من أي عشوائيات وإحداث نقلة حضارية في العمران، و جار حاليا دراسة مقترحات اشتراطات البناء تمهيدا للوصول إلى الأنسب لإصدارها قريبا وذلك للحد من أي تكدس وكثافات سكانية وعدم الضغط على الخدمات والمرافق.

- إلى متى يستمر وقف تراخيص البناء؟

مسألة وقف إصدار التراخيص مؤقت لحين اعتماد اشتراطات البناء.

من لديه ترخيص سليم من حقه استكمال البناء

- هل انتهت فترة حظر البناء؟

نعم انتهت فترة الـ6 أشهر التي أعلنها رئيس الوزراء لحظر البناء، ومن حق أي مواطن حاصل على تراخيص بناء سليمة في الفترة السابقة استكمال البناء.

- ما أبرز ملامح اشتراطات البناء الجديدة؟

اشتراطات البناء تتطلب الحفاظ على الطابع العمراني لبعض المناطق وشكل معين في مبانيها وانتهاء فوضى البناء وإحداث نقلة حضارية منظمة وجميلة.

الجراج ليس رفاهية

- هل أي عقار أو بناء جديد يشترط وجود جراج؟

الجراج ليس رفاهية، والسيارات كلها في الشارع وتتسبب في تعطيل حركة المرور مما ينعكس بالسلب على مصالح المواطنين فالجراجات أمر ضروري في اشتراطات البناء الجديدة.

لايوجد حظر كامل إنما هناك مناطق ذات كثافة

- هل يوجد حظر بناء في عدد من المناطق؟

لايوجد حظر كامل إنما الأمر مؤقت لبعض المناطق كاملة البناء وذات كثافة سكانية عالية فلا مانع من إقامة خدمات من مبان إدارية وعيادات ومساجد ومدارس ومستشفيات وما يحدث هو تنظيم للبناء، فلايوجد حظر كامل.

- ما موقف اشتراطات البناء الجديدة من ظاهرة الأبراج السكنية بالقاهرة والجيزة؟

لن يتم منع إقامة أبراج بالقاهرة والجيزة، إنما الارتفاعات ستكون وفق ضوابط فهناك أماكن تتحمل ارتفاعات وأخرى وضعها لا يسمح بذلك حسب مساحة الشارع والمحاور الرئيسية وهل البناء على النيل أو البحر، وتوجيهات الرئيس للحكومة بتنظيم البناء وليس منعه كما تردد شائعات يروجها البعض، واتمنى أن نترك الناس تعمل حتى يحافظوا على المظهر الجمالي والحضاري لبلادنا.

الاستعانة بالكوادر لمعاونة المحليات في إصدار تراخيص

- من سيكون المسؤول عن رخص البناء؟

بالنسبة لإصدار رخص البناء فلو كانت هناك مشكلة في ضعف الكوادر داخل المحليات ولا يوجد عدد كاف من المهندسين، فلا مانع من الاستعانة بالكوادر العملية من أساتذة الجامعات ونقابة المهندسين في إصدار التراخيص ومتابعتها لدعم المحليات وهذا ليس اختراع فهو نظام متبع في العديد من الدول وسيتم إحكام تطبيقه بشكل جيد.