حنان مطاوع تحتفل بعيد ميلاد والدها على "إنستجرام": في الجنة ونعيمها

أحيت الفنانة حنان مطاوع ذكرى ميلاد ووفاة والدها الفنان كرم مطاوع، عبر "إنستجرام" حيث ولد في 7 ديسمبر، وتوفى في الـ9 من الشهر نفسه في 1996.

وكتبت حنان، "عيد ميلاد بابا حبيبى النهاردة، وذكرى وفاته بعد بكرة، الله يرحمك يا حبيبي.. في الجنة ونعيمها".

وتحل يوم الـ7 من ديسمبر ذكرى ميلاده الفنان الراحل كرم مطاوع، فهو من مواليد مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1954 وبكالوريوس المسرح من المعهد العالي للدراما عام 1955، ودرس المسرح بأكاديمية الفنون في العاصمة الإيطالية روما.

وقدم الراحل كرم مطاوع أولى مسرحياته في عام 1964 بعنوان "الفرافير"، ثم تبعها بمسرحية "ياسين وبهية" من تأليف نجيب سرور، وتلتها مسرحية "الفتى مهران" عام 1965، التي قام ببطولتها وإخراجها، وعمل مدرساً في المعهد الوطني للفنون الدرامية بالجزائر في مطلع السبعينات وحتى عام 1975، حيث تخرج على يديه رواد المسرح الجزائري، ومن بينهم مرير جمال، رماس حميد، عياد مصطفى، زيان شريف، وصوفيا.

وتدرج في المناصب بمسرح الدولة حتى تولى رئاسة البيت الفني للمسرح، واكتشف العديد من الوجوه الشابة، من بينهم الفنانة سعاد نصر، التي كان أستاذها بمعهد التمثيل، وإلى جانب المسرح عمل بالسينما، حيث شارك في أفلام عدة، منها "امرأة للأسف"، "أنا والعذاب وهواك"، "المشاغبات الثلاثة"، وكان آخرها فيلم "المنسي" عام 1993.