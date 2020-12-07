بعد زيادة الجرائم الإلكترونية.. كيفية تقديم محضر بمباحث الإنترنت

مع التطور التكنولوجي تزيد الجرائم الإلكترونية، ويتعرض الكثير لاختراق حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقع بعض الفتيات في ورطة الابتزاز أو التهديد، أو السب والقذف.

وبسبب أن جرائم الإنترنت تعتبر جديدة نسبيا على المجتمع المصري، يقدم "الوطن" طرقا للإبلاغ عن هذه الجرائم الإلكترونية.

طرق تقديم محضر في مباحث الإنترنت

- الاتصال بالخط الساخن المختص بإدارة مكافحة جرائم الإنترنت على رقم 108، وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة.

- التقدم ببلاغ من خلال الذهاب للإدارة المختصة، بعنوان ميدان العباسية، المعهد الأمني للتنمية البشرية بجوار كلية الشرطة القديمة من الساعة 10 صباحا حتى 5 مساء، ويكون مع المتقدم البطاقة الشخصية للمتضرر والدليل الإلكتروني سواء كان التهديد أو السب والقذف أو اختراق الحساب.

يُذكر أنه تم تغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم الإلكترونية، بعد إقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ"مكافحة جرائم الإنترنت" الذي يهدف لضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص، والإنترنت بشكل عام، وحماية بيانات الأفراد، علمًا بأن القانون تضمن 45 مادة موزعة على 9 فصول تحتوي على ضوابط وعقوبات الاستخدام السيئ للإنترنت، والتعرض لسرقة البيانات الشخصية للأفراد، وجاءت العقوبات لتشمل عقوبات تصل إلى السجن من سنتين إلى 5 سنوات، وغرامات تصل إلى 250 ألف جنيه.

وكان النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بالبرلمان، قد أكد أنه يجب تعزيز جهود حماية بيانات مستخدمى الانترنت من الأطفال وحمايتهم من الاستغلال التجاري، مطالبا بتضافر الأسر والإعلام ومؤسسات الدولة لحماية أطفالنا من تزايد الجرائم الإلكترونية ضدهم.