أحمد فتحي: تركت التمثيل وكنت ببيع تليفونات عشان مش لاقي آكل

قال الفنان أحمد فتحي، إنه بدأ في التمثيل على المسرح في 1997، وظل يمثل في المسرح فقط حتى عام 2005، ومن ثم ترك مصر وسافر إلى الخارج، وعمل في مهنة أخرى خارج التمثيل لمدة 11 شهر، "كنت ببيع تليفونات برا مصر"، قبل أن يعود من جديد.

وأضاف "فتحي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، "أخدت قرار ترك التمثيل والسفر في الخارج عشان مكنتش لاقي آكل، وكنت بحب التمثيل جدًا، بس مبحبش أقول لحد شغلني، ومش بحب الحاجات اللي حوالين التمثيل وأروح أكلم حد عشان شغل وغيره، وفجأة لقيت نفسي مش لاقي أكل، فشكلي بقا وحش جدًا، والناس كانت بتبصلي بشكل مش حلو، اللي هو انت ممثل ومش لاقي تاكل إزاي".

وتابع بأنه من كثرة الضغوطات التي تعرض لها قرر ترك التمثيل وسافر، ولكنه لم يستطع أن يستمر خارج مصر لمدة 11 شهرًا، ومن ثم عاد مرة أخرى، لإيمانه بنفسه وبموهبته من أجل أن يعمل في المهنة التي يعشقها.

وواصل، "أنا لحد دلوقتي عندي عزة نفس مش بحب أكلم حد عشان فيلم أو مسلسل أو غيره، حتى لو حد من أصحابي داخل على عمل، عمري ما اتصل بيه عشان ميفتكرش أن عاوز أدخل معاه، بحاول دايمًا الناس متتدايقش مني خالص".

وأردف أن فيلم "بنات العم" هو من لفت نظر الجماهير له، ومن ثم توالت الأعمال له بشكل كبير، وفي كل مرحلة يكون هناك عمل مهم يساعد في شهرته بشكل أكبر، "الحمد لله أنا راضي عن نفسي وراضي عن اللي ربنا أدهولي، ونفسي أحقق أحلام كتير ليا".