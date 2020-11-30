إيمان الحصري عن أزمة "فتاة سقارة": "إحنا بنحاسبها على إيه؟"

علقت الإعلامية إيمان الحصري، على أزمة "فتاة سقارة"، التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وتحويلها إلى التحقيق بسبب "فوتو سيشن" قامت به بالزي الفرعوني، قائلة: إنها تتعجب من محاكمتها، ولا تتفهم حتى الآن، عن سبب محاكمتها أو محاسبتها على هذا الأمر.

وأضافت "الحصري"، خلال تقديمها برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "أنا حابة أعرف هتتحاسب على ايه، إيه الاتهام الموجه لها، هل عشان لبسها؟، ولا عشان تخينة شوية ولا ايه، زي ما البعض قال على مواقع التواصل الاجتماعي، أنا مش فاهمة إيه الاتهام الموجه لها".

وتابع: "عاوزين نفهم سبب اتهامها أو محاسبتها ايه، عشان لبسها، ولا عشان هيئتها ولا ايه، الموضوع كبر أوي على الفاضي، وحابين نعرف السبب ايه، فيه ناس كتير عملت فوتوسيشن بالشكل ده وعادي".

وعرضت "الحصري" صورًا من جلسة التصوير خلال الحديث عنها، متابعة: "لازم لو هي هتتحاسب، المسؤولين عن دخولها يتحاسبوا هما كمان".

وكانت ضجة كبيرة أثارتها جلسة تصوير، لفتاة تدعى سلمى الشيمي أمام هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي انتقد متابعوها استغلال منطقة سقارة الأثرية لتصوير جلسة التصوير التي وصفت بالمبتذلة، والتي لا تليق بواحدة من أهم المناطق الأثرية وأكثرها تقديسا، عند المصري القديم، إذ تعتبر جبانة أثرية ضخمة.

وكان الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أحال الواقعة إلى النيابة، للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبناء عليه جرى استدعاء صاحبة جلسة التصوير.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حرص وزارة السياحة والآثار الدائم على الحفاظ على الأماكن الأثرية وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأنّ أي شخص يثبت تقصيره في حق الآثار والحضارة المصرية سيتم معاقبته، بعد نتيجة تحقيقات النيابة في واقعة التصوير.