عاشق كرة القدم.. منحة وعضوية مركز شباب للطفل "يوسف" ماسح السيارات

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة أخذت تبحث عن الطفل يوسف بعد انتشار صورة له أمام أحد الأندية يقلد الأطفال أثناء تدريبهم في نادي خاص بمدينة الشروق.

وأضاف "فوزي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن الوزارة تواصلت مع خاله، وسيتم تحديد موعد له ليقابل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وسيتم توفير اشتراك له بمراكز الشباب التابعة للدولة في محافظة بني سويف أو مدينة الشروق، حيث يعمل الطفل في مسح السيارات.

وقال المتحدث للطفل: "الدولة هتحققلك كل أحلامك، وبتقف جنب شبابها وأطفالها وسيكون هناك مستقبل باهر ينتظر يوسف".

من جهته، قال الكابتن سيد متولي، المدير الرياضي، رئيس لجنة التعاقدات بنادي مصر للمقاصة، إن النادي سيوفر منحة كاملة مجانية للطفل يوسف، ضمن مشروع الألف موهبة، الذي سينفذه النادي بإنشاء 50 أكاديمية من أجل الكشف عن المواهب غير القادرة لدعمها ماديا.

ووجه "متولي" الشكر للشخص الذي صور الطفل يوسف ورفع الصور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متابعا، "لولا هذا الراجل ما رأينا يوسف".

وعلق الطفل يوسف، بأنه كان سعيدا بممارسة التمارين الرياضية مع الأطفال من سنه، ولم يستطع أن يخبر أحد بحبه لكرة القدم لأنه لا يمتلك مالا ولا يعرف شخصا يساعده لتحقيق حلمه بلعب كرة القدم.