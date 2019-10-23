مصر المقاصة والأمطار.. أبرز تريندات جوجل

تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية:

مصر المقاصة

تعادل فريق وادي دجلة بهدفين لكل فريق مع مصر المقاصة، في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، واستطاع مصر المقاصة العودة للمباراة بعد التأخر بهدفين دون رد في الشوط الأول في مباراة مثيرة جمعت الفريقين.

بالفيديو.. مصر المقاصة يتعادل مع دجلة في الدوري

قرر أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 4 أيام عقب التعادل مع وادي دجلة بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، في الأسبوع الخامس بالدوري.

المقاصة راحة 4 أيام بعد قرار تأجيل الدوري

أمطار

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت بيانًا أمس وأعلنت فيه أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت من الأمس، وكانت ذروتها اليوم على محافظة القاهرة، وهذه حالة عدم الاستقرار مستمرة حتى نهاية يوم الجمعة المقبلة.

"الأرصاد": انخفاض معدلات سقوط الأمطار على القاهرة غدا

أكد الدكتور إبراهيم عطا المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الهيئة أًصدرت بيانًا في 21 سبتمبر الماضي حذرت فيها من الأمطار في فصل الخريف، وبعد ذلك تم إصدار بيان آخر عقب بداية فصل الخريف حتى تأخذ الجهات المعنية احتياطاتها بشأن سقوط الأمطار.

"الأرصاد": ننسق بشكل كامل مع الجهات المعنية بالدولة بشأن الأمطار

قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مساء أمس، عمليات شفط مياة الأمطار من الشوارع للتأكد من عدم إعاقة الأمطار لحركة المارة والسيارات، والتي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

محافظ الجيزة يقود عمليات شفط مياه الأمطار بالشوارع

أشرف اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح، على رجال تحسين البيئة بمجلس المدينة، والسيارات والمعدات، أثناء إزالة تجمعات مياه الأمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.