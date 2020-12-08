بايدن يختار لويد أوستن كأول وزير دفاع أمريكي من أصول أفريقية

كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن، 67 عاما، كأول وزير دفاع للولايات المتحدة الأمريكية من أصول أفريقية.

وقاد أوستن، القوات الأمريكية لدخول بغداد، عام 2003، وترأس القيادة المركزية (سنتكوم)، وخاض حربي أفغانستان والعراق، وترجحت كفة ترشيحه على ميشيل فلورنوي الوكيلة السابقة لوزارة الدفاع، وسط ضغوط تمارس على بايدن، لترشيح المزيد من الشخصيات من الأقليات لمراكز في إدارته.

ونقلت "سكاي نيوز" عن صحيفة بوليتيكويوم، أمس الاثنين، نقلا عن ثلاثة أشخاص على دراية بالمناقشات، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن، وزيرا للدفاع، مما يبعد فرصة تولي ميشيل فلورنوي، المنصب المهم في الولايات المتحدة الأمريكية.