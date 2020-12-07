أبوالغيط: بايدن لن يحكم أكثر من 4 سنوات.. وترامب شخصية نادرة

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصية نادرة، وله أسلوبه وقناعاته واجتهاداته، وحصل في الانتخابات الأخيرة على ما يقرب من 74 مليون صوت فيما حصل منافسه جو بايدن 81 مليون صوت، مؤكدًا أن هناك كتلة أمريكية كبيرة تؤيد ترامب.

وأضاف "أبوالغيط"، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على شاشة قناة "القاهرة والناس"، ويقدمه الإعلامي خيري رمضان، أن هناك صعودًا قويًا للصين في العالم، والمواجهة بينها وبين أمريكا تحدث حالة توازن دولي تستفيد منه الدول الصغرى، والتي تستخدم تعدد القوى للدفاع عن نفسها، ولكن حينما يكون هناك قوة واحدة مهيمنة سيتكرر المشهد الذي حدث بعد غزو العراق.

ولفت إلى أن بايدن لن يحكم أكثر من 4 سنوات بسبب عامل السن، متابعًا: "ترامب بدا وكأنه يغير توجهات المجتمع الأمريكي، واليوم تأتي إدارة قادمة تواجه ملفات كبيرة وعلى رأسها الصين البازغة بقوة، وبالتالي يبرز تساؤل.. كيف سيتعامل بايدن معها؟".

وأشار إلى أن إيران تزعم أنها صاحبة قرار فى عدة عواصم عربية، وأيضًا الظهور التركي الذي كان غائبًا عن هذا الإقليم العربي منذ 100 عام، والآن أصبحت موجودة بقوة وتحديدًا في سوريا.

وتساءل: "كيف لتركيا أن تضع قوات مسلحة فى الأراضي العراقية، وتقول للإقليم العربى إنهم مدعومون من الحكومة الليبية في طرابلس، وجامعة الدول العربية رفضت اتجاهات إيران وتركيا، وهناك شكوى عراقية ومصرية سواء فى ليبيا أو سوريا والعراق".

وأضاف، أن صائب عريقات انتقد قبل وفاته جامعة الدول العربية، ولكني أكدت له أن ما يحدث انعكاس للواقع العربي، مشيرًا إلى أن الكثير من القضايا لا يستطيع التحدث فيها بشكل شخصي، بحسب لوائح الجامعة العربية.

وعن المصالحة الخليجية أكد "أبو الغيط"، أن هناك مؤشرات طيبة، وعلى أساسها سيتم التفاعل، والجامعة العربية رحبت بأي تطور يفيد الدول العربية.