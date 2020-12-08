الهند تسجل 26 ألفا و567 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 26 ألفا و567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على مدار الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في أنحاء البلاد حتى الآن إلى 9 ملايين و703 آلاف و770 حالة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة - حسبما نقلت قناة (إنديا تي في) الهندية - أنه تم تسجيل 385 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي حصيلة الوفيات إلى 140 ألفا و958 حالة وفاة.