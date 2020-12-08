رئيس التحرير

محمود مسلم

الهند تسجل 26 ألفا و567 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كتب:

أ ش أ
08:27 ص | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
الهند

الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 26 ألفا و567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على مدار الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في أنحاء البلاد حتى الآن إلى 9 ملايين و703 آلاف و770 حالة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة - حسبما نقلت قناة (إنديا تي في) الهندية - أنه تم تسجيل 385 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي حصيلة الوفيات إلى 140 ألفا و958 حالة وفاة.

اقرأ المزيد:

مش كورونا.. القصة الكاملة لـ"المرض الغامض" في الهند

مرض غامض يجتاح الهند.. ظهر متزامنا مع كورونا وفقدان الوعي أهم أعراضه

الهند تسجل أقل من 50 ألف إصابة بكورونا لليوم الـ25 على التوالي

إصابات كورونا في الهند تقترب من 9.5 مليون حالة