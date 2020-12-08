 كندا توقع اتفاقا مع "فايزر" لبدء التسليم المبكر للقاح كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أنَّ بلاده وقعت اتفاقًا مع شركة "فايزر" لبدء توريدها المبكر لجرعات لقاحها و"بيونتك" الألمانية المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وقال ترودو، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الثلاثاء، إنَّه "من المقرر أن نتلقى ما يصل إلى 249 ألف جرعة هذا الشهر، مع ملايين الجرعات التي ستصل قريبًا".

وأضاف ترودو أنَّ "الشركة ووزارة الصحة العامة وإدارات المحافظات، تعمل لإنهاء الاستعدادات في أول 14 نقطة تسليم هذا الأسبوع".