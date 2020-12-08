3 وزراء يبحثون مع سفير السويد إنشاء جامعة "لوزان" في "العلمين الجديدة"

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفير بول جارنييه السفير السويسري بالقاهرة، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الخطوات اللازمة للبدء فى تنفيذ مشروع إنشاء مركز تعليم الضيافة الفندقية جامعة "لوزان"، بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور ممثل الهيئة الاستشارية للضيافة بلوزان، وقيادات الوزارات الثلاث.

الجزار: "جامعة لوزان" ستكون أولى الجامعات المتخصصة في مجال التعليم الفندقي بمصر

واستعرض الجزار، الهدف من إنشاء جامعة لوزان ودورها في تنمية مدينة العلمين الجديدة، لتكون أولى الجامعات المتخصصة في مجال التعليم الفندقي في مصر، وهو ما يتكامل مع الوظيفة والقاعدة الاقتصادية لمدينة العلمين الجديدة، مؤكّداً أنَّ الوزارة تهدف لتحويل مدينة العلمين الجديدة، إلى مقصد للسياحة العالمية، مثل مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، وذلك من خلال توفير أنشطة متعددة وخدمات مختلفة بالمدينة، بحيث تكون مدينة صالحة للسكن، والإقامة طوال العام.

كما استعرض وزير الإسكان الإجراءات التي تمّ اتخاذها في مشروع إنشاء مركز تعليم الضيافة الفندقية "جامعة لوزان"، سواءً فيما يتعلق بالجوانب الفنية التصميمية، والمناقشات التي تمت حتى الآن مع الجانب السويسرى، وكذا الخطوات المطلوبة في المرحلة المقبلة.

العناني: جامعة لوزان ستجذب طلاب الدول العربية والشرق الأوسط.. وستكون من عوامل تنشيط السياحة بالعلمين الجديدة

وقال الدكتور خالد العناني وزير السياحة، إنَّ "جامعة لوزان" بمدينة العلمين الجديدة، ستعمل على جذب الطلاب من الدول العربية، والشرق الأوسط، وستكون من عوامل تنشيط السياحة بمدينة العلمين الجديدة، وستسهم في إعداد جيل من الطلبة المدربين على أعلى مستوى فى مجال الضيافة والخدمات الفندقية، مما يرتقي بمستوى العمل بالمجال السياحي والفندقي بمصر والدول المحيطة بها.

"عبدالغفار" يتناول الإطار الإداري والأكاديمي لتحقيق الشراكة مع جامعة لوزان وتحديد الشكل الملائم للشراكة

وتناول الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، الإطار الإداري والأكاديمي لتحقيق الشراكة مع جامعة "لوزان"، وتحديد الشكل الملائم للشراكة، بما يتناسب مع القوانين المنظمة للعملية التعليمية بمصر، مشيراً إلى أنَّه من المقرر أن تشمل البرامج الدراسية التى تقدمها الجامعة، ما يلي: برامج البكالوريوس، حيث تعتبر الأفضل عالمياً في برامج البكالوريوس لإدارة الضيافة، وماجستير العلوم في الضيافة المتكاملة، وهو برنامج فريد يتمّ تدريسه في نفس الوقت في 3 من أكبر الجامعات في 3 قارات فى إدارة الضيافة، والماجستير التنفيذي، ويتمّ تدريسه لمدة 11 شهراً في إدارة الضيافة القائمة على خبرة الدارس فى المجال، وماجستير الضيافة بالمراسلة، وهو برنامج يتضمن 80% من الوقت للتعليم عن بعد، و20% للتعليم داخل المدرسة.