رئيس مدينة العلمين الجديدة: نعمل كـ "خلية نحل" للانتهاء من جميع المشروعات في موعدها

أعلن المهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن جميع العاملين فى مشروعات المدينة يعملون كـ«خلية نحل» للانتهاء من جميع المشروعات فى موعدها، وكشف عن بدء أعمال إنشاء مدرسة للتعليم الأساسى بمنطقة الإسكان المتميز، تضم 28 فصلاً، وتبدأ العمل خلال العام الدراسى المقبل. وأضاف، فى حوار لـ«الوطن»، أن شبكة الغاز تدخل الخدمة بداية فصل الصيف 2021. وأوضح أنّ معدلات نسب التنفيذ بجميع المشروعات تتراوح بين 50% و90%.

حدثنا عن أبرز معالم مدينة العلمين الجديدة.

- لدينا 11 مشروعاً نعمل عليها حالياً، وجدول زمنى معروف سلفاً ومحدد منذ فترة طويلة، ونتابع العمل مع الشركات بشكل يومى.

ماذا عن مشروع الإسكان المتميز؟

- يجرى العمل فى هذا المشروع على قدم وساق، ونسعى فى القريب العاجل، لتسليم 45 عمارة للمستفيدين، بإجمالى 840 وحدة سكنية، ووصلت نسبة التنفيذ حتى الآن لـ50%.

هل هناك مستفيدون قرروا الإقامة بالإسكان المتميز؟

- طبعاً، وفوجئنا بعدد لا بأس به يقرر الحياة بمدينة العلمين، ما حفزنا على الإسراع بتقديم الخدمات فى أقرب وقت ممكن.

المهندس أسامة عبدالغنى: مدرسة للتعليم الأساسى تدخل الخدمة العام المقبل

ماذا عن الخدمات المقدمة بالمشروع؟

- بدأنا تنفيذ مدرسة للتعليم الأساسى بالإسكان المتميز، سعة 28 فصلاً، على أن تدخل الخدمة مع بداية الموسم الدراسى المقبل 2021، وجارٍ تنفيذ شبكة الغاز، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 2021، على أن يتمتع بهذه الخدمة سكان الإسكان المتميز، و«سكن مصر» مع بداية الصيف المقبل. ونعمل على زيادة الأشجار بالإسكان المتميز، ودراسة إنشاء سور شجرى بالمنطقة، أسوة بسكن مصر، ويجرى تنفيذ محطة كهرباء العلمين، بقدرة 525 ميجافولت، على أن تدخل الخدمة مع فصل الصيف المقبل، كذلك نسعى للانتهاء من تنفيذ محطة معالجة ثلاثية بطاقة 90 ألف متر مربع فى اليوم الواحد، كمرحلة أولى مع بداية الصيف المقبل، كما انتهينا من تراك للدراجات، لتشجيع السكان على ممارسة الرياضة.

وماذا عن مشروع سكن مصر؟

- يجرى حالياً تنفيذ 128 عمارة بالمشروع، والعمارات مكونة من دور أرضى، و7 أدوار متكررة، بعدد وحدات 32 وحدة للعمارة، بإجمالى عدد وحدات 4096 وحدة، ويتم التنفيذ بمعرفة 6 شركات قومية، ووصل الإنجاز بها أكثر من نسبة 72%.

ماذا تم فى مشروع الحى اللاتينى؟

- يتكون المشروع من 6 مناطق، وهو عبارة عن عدد 220 عمارة سكنية بإجمالى عدد وحدات 11711 وحدة، بمستوى تشطيبات فاخرة، ويضم مناطق خدمية متميزة، ومواقف انتظار سيارات ومجموعة من الحدائق، وهناك 6 شركات مسئولة عن التنفيذ انتهت من حوالى 65% من المشروع الذى تبلغ مساحته نحو 404 أفدنة.

هل كل المشروعات القائمة وحدات سكنية فقط؟

- لدينا كمباوند سكنى بمجتمع عمرانى متكامل يصل لـ700 فدان، ويضم عدداً من نماذج الفيلات والشاليهات، وشققاً بإجمالى 10800 وحدة إضافة للمسطحات التجارية الملاصقة لمركز مارينا العلمين السياحى من الجهة الغربية الشاطئية، وتطل على بحيرات مدينة العلمين الجديدة المركزية، وتتمتع منطقة الفيلات بطبيعة خلابة كونها مقامة على جزر صناعية، كل جزيرة تحتوى على عدد من الفيلات بطابع خاص، وتتفق فى النسق التخطيطى مع بحيرات فينسيا العلمين المشهورة، ويتم الانتقال بينها من خلال مجموعة كبارى رابطة بالجزر وجميعها تطل على منطقة ميناء العلمين الرئيسى لليخوت، وبواجهة شاطئية تصل إلى 2 كم خلف منطقة الأبراج مباشرة، وجارٍ تنفيذ أعمال الخرسانات للمبانى.

وماذا عن الأبراج؟

- شرعنا فى بناء 15 برجاً سكنياً، كل منها يضم 41 دوراً بتكلفة تقديرية 12 مليار جنيه، وانتهينا من 90% من إنشاءات تلك الأبراج، ويجرى حالياً صب الدور 42 والأخير لبرجين، والبدء فى أعمال التشطيبات وتركيب الواجهات الزجاجية، بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه، والبدء فى أعمال الأساسات لـ8 أبراج أخرى بالمنطقة الشاطئية.

الجامعة الأهلية تضم 13 كلية و4 مبان سكنية بإجمالى مسطحات 500 ألف متر مربع

حدثنا عن مشروع جامعة العلمين الأهلية؟

- إجمالى مساحة المشروع 128 فداناً مقسمة إلى 3 قطاعات، ويجرى حالياً تنفيذ قطاعين كل واحد منهما على مرحلتين، وتشتمل الجامعة على 13 كلية، إضافة لـ4 مبان سكنية، ومبنى للإدارة، وآخر للمكتبة، بإجمالى مسطحات 500 ألف متر مربع.

متى يبدأ العمل بالجامعة؟

- سنبدأ بتشغيل 3 كليات كمرحلة أولى الشهر الحالى، ويبلغ إجمالى استثمارات الجامعة نحو 3 مليارات جنيه.

وماذا عن مشروع المدينة التراثية؟

- المدينة التراثية تقام على 260 فداناً، والقيمة التقديرية للمشروع نحو 3 مليارات جنيه، وتشتمل على مجموعة من المبانى التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة، ويبلغ إجمالى المنشآت بها نحو 70 منشأة تحتوى على البحيرة الرئيسية والحديقة المركزية ومبنى لكل من المسجد والكنيسة والأوبرا، والمتحف، إضافة إلى المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم، ومبنى مجمع السينمات، والمسرح المكشوف، والحى الاستثمارى، ومبانى الإسكان الفاخر، وبلغت نسبة التنفيذ فى الهيكل الخرسانى لجميع المنشآت نحو 60%.

محلات ومولات تجارية على البحر بـ"المنطقة الترفيهية"

وما خطتكم للمناطق الترفيهية؟

- تضم المنطقة الترفيهية محلات ومولات تجارية على البحر مباشرة، بمساحة إجمالية 66.8 فدان، تقع مباشرة أمام منطقة الأبراج ويخدمها 4 أنفاق لعبور المشاة إلى داخل المنطقة، مزودة بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات، مثل: مواقف انتظار سيارات، ودورات مياه للرجال والسيدات، ومصليات للرجال والنساء، كما تضم مجموعة من البلازات الفاخرة التى تشتمل على عدد من النوافير ذات الأشكال المختلفة، وأحواض الزهور، والأعمدة الديكورية، وعناصر معمارية وزخرفية متنوعة، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمشروع وربطه على المرافق الرئيسية وبنسبة تنفيذ تتعدى 90%، والانتهاء من تنفيذ الطريق الساحلى الجديد، وجارٍ تنفيذ أعمال الإنارة، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ عدد 4 كبارى بالطريق.

وماذا عن الأعمال البحرية؟

- يجرى حالياً حفر وتكريك البحيرات الشرقية والغربية، وتشكيل جسور البحيرات، وتكريك 7 بواغيز للربط بين البحر والبحيرات، وتنفيذ 11 حاجز أمواج بالمنطقة الشاطئية الشرقية، وبدأنا تنفيذ محطة محولات بقدرة 525 ميجافولت أمبير، وجارٍ تنفيذ محطة معالجة ثلاثية بطاقة 90 ألف متر مكعب فى اليوم كمرحلة أولى.

مشروع "الداون تاون"

مشروع الداون تاون يتكون من 40 عمارة بإجمالى 1320 وحدة سكنية، وبمواصفات تشطيب إسكان فوق المتميز، وبمساحات تتراوح من 90 متراً مسطحاً بخلاف الحديقة، وتندرج فى 300 متر مسطح لوحدات Twin House بالروف، وتعدت نسبة التنفيذ بالمشروع 66% من إجمالى الأعمال