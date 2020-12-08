إحالة 5 سائقين للنيابة لتعاطيهم المخدرات اثناء القيادة بسوهاج

نظم رجال المرور بسوهاج حملة أمنية، اليوم، بالطرق الصحراوية والزراعية للحد من حوادث الطرق وتحقيق الإنضباط المروري وضبط المخالفين من قائدي السيارات والمركبات، أسفرت عن ضبط 441 مخالفة مرورية، وسحب عينات لـ 69 سائقا تبين إيجابية تحاليل خمسة سلائقين وتعاطيهم المواد المخدرة.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بتنفيذ حملة مرورية أشرف عليها نائب مدير الأمن وشارك فيها ضباط إدارة المرور بالتنسيق مع مديرية الصحة، وتمكنت الحملة من تحرير 441 مخالفة مرورية تضمنت "سحب تراخيص، تصالح، رادار، عدم استخدام حزام الأمان، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، حجز دراجات بخارية، تقاضي أجرة أكثر من المقرر، ومخالفات على نموذج 125 مرور".

كما تم سحب عينات من 69 سائقا لسيارات الأجرة والنقل، وتبين إيجابية تعاطي 5 عينات "حشيش، افيون، ترامادول" وتم حرير المحاضر اللازمة للمخالفين، وتحويل متعاطي المواد المخدرة للنيابة العامة.

يذكر ان إدارة مرور سوهاج، تنفذ حملات بشكل يومي، علي الطرق الزراعية والفرعية، والصحراوية، بناء علي تكليفات من اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، للحد من حوادث الطرق.