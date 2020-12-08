ملكة بريطانيا تستعد لتلقي لقاح فيروس كورونا

ذكرت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ستتلقى لقاح "فايزر" ضد كورونا قريبا، دون كشف مزيد من التفاصيل.

وبدأت قبل قليل، عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في بريطانيا، كأول دولة تستخدم لقاح كورونا، إذ حددت أولوية التطعيم لكبار السن والعاملين في القطاع الصحي.

وتراقب الحكومات والوكالات الصحية في جميع أنحاء العالم برنامج التطعيم البريطاني، لملاحظة نجاحاته وإخفاقاته وتعديل خططهم وفقًا لذلك.

وأُرسل لقاح كورونا الذي طورته شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" وشركة بيوإنتك الألمانية، إلى المستشفيات بجميع أنحاء المملكة المتحدة، في حاويات شديدة البرودة، ويتوفر اللقاح اليوم الثلاثاء في حوالي 50 مستشفى بإنجلترا.

ومن المتوقع طرح حوالي 800 ألف جرعة من اللقاح الثلاثاء، وهو اليوم الذي أطلق عليه وزير الصحة البريطاني مات هانكوك لقب "يوم النصر"، تشبيها بانتصارات الحرب العالمية الثانية.

وقال البروفيسور ستيفن بويس، المدير الطبي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، إنه "برغم التعقيدات الهائلة، ستبدأ المستشفيات المرحلة الأولى من أكبر حملة تطعيم في تاريخ بلاده، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى من عمليات اللقاح وصلت المستشفيات أمس.

وأصبحت المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، أول دولة تصرح باستخدام لقاح "فايزر-بيوإنتك" في حالات الطوارئ وخلال التجارب، ثبت أن فعالية اللقاح تصل إلى 95 %

ولدى بريطانيا أعلى عدد وفيات مرتبطة بالفيروس في أوروبا، بأكثر من 61 ألف حالة وفاة. وسيكون المرضى، الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما أو أكثر، والذين يحضرون بالفعل إلى المستشفيات كمرضى خارجيين، والذين غادروا مستشفيات مؤخرا، بين أول من يتلقون اللقاح في بريطانيا.

وستبدأ المستشفيات أيضًا في دعوة من تفوق أعمارهم 80 عاما للحصول على اللقاح، وستعمل مع دور رعاية المسنين من أجل ذلك.