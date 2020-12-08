العالم يصوب نظره نحو بريطانيا.. إطلاق أكبر عملية تحصين ضد كورونا اليوم

تُطلق بريطانيا اليوم الثلاثاء، أكبر برنامج تحصين ضد فيروس كورونا المستجد على الإطلاق والذي يُراقب عن كثب من جميع أنحاء العالم.

وأُرسل لقاح كورونا الذي طورته شركة الأدوية الأمريكية فايزر وشركة بيوإنتك الألمانية، إلى المستشفيات بجميع أنحاء المملكة المتحدة في حاويات شديدة البرودة وسيتوفر اللقاح اليوم الثلاثاء في حوالي 50 مستشفى بإنجلترا.

ومن المتوقع طرح حوالي 800 ألف جرعة من اللقاح اليوم وهو اليوم الذي أطلق عليه وزير الصحة البريطاني مات هانكوك لقب "يوم النصر"، تشبيها بانتصارات الحرب العالمية الثانية وفقا لقناة "سكاى نيوز".

وقال البروفيسور ستيفن بويس، المدير الطبي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، "برغم التعقيدات الهائلة، ستبدأ المستشفيات المرحلة الأولى من أكبر حملة تطعيم في تاريخ بلادنا اليوم الدفعة الأولى من عمليات تسليم اللقاح وصلت المستشفيات أمس

وأصبحت المملكة المتحدة الأسبوع الماضي أول دولة تصرح باستخدام لقاح "فايزر-بيوإنتك" في حالات الطوارئ وخلال التجارب، ثبت أن فعالية اللقاح تصل إلى 95 %

كما تبدأ اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية أيضًا عمليات إعطاء اللقاح نفس اليوم.

وستراقب الحكومات والوكالات الصحية في جميع أنحاء العالم برنامج التطعيم البريطاني لملاحظة نجاحاته وإخفاقاته وتعديل خططهم وفقًا لذلك.

وتأمل الولايات المتحدة في بدء توفير اللقاحات في وقت لاحق هذا الشهر.

وتقوم السلطات التنظيمية البريطانية أيضًا بفحص البيانات الخاصة باللقاحات التي تصنعها شركتا موديرنا وأسترا زينيكا، وجامعة أوكسفورد.

ولدى بريطانيا أعلى عدد وفيات مرتبطة بالفيروس في أوروبا بأكثر من 61 ألف حالة وفاة.

وسيكون المرضى، الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما أو أكثر، والذين يحضرون بالفعل إلى المستشفيات كمرضى خارجيين، والذين غادروا مستشفيات مؤخرا بين أول من يتلقون اللقاح في بريطانيا.

ستبدأ المستشفيات أيضًا في دعوة من تفوق أعمارهم 80 عاما للحصول على اللقاح، وستعمل مع دور رعاية المسنين من أجل ذلك.

وأعلنت السلطات الصحية البريطانية أول أمس تسجيل 231 وفاة و17272 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت السلطات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 61245، بينما إجمالي عدد الإصابات وصل إلى أكثر من مليون و723 ألف إصابة.

وبلغت إصابات كورونا على مستوى العالم نحو 67 مليون شخص وحصد أرواح مليون و54 ألف شخص