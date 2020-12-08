بريطانيا: 90 شخصا تلقوا لقاح كورونا في أول 15 دقيقة من بدء التطعيم

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك: "أمامنا جهد كبير لبرنامج التطعيم ضد فيروس كورونا"، موضحًا أنَّه بحلول الربيع ستنتهي عملية التطعيم للأشخاص الأكثر عرضة لكورونا وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" فى نبأ عاجل

وأضاف وزير الصحة البريطاني، أن نحو 70 مستشفى فى بريطانيا تبدأ عمليات التطعيم اليوم و90 شخصا تلقوا اللقاح في أول 15 دقيقة من بدء حملة التطعيم، مشيرا إلى أن حملة التطعيم الواسعة ستبدأ اعتبارا من بداية العام الجديد

وبدأت قبل قليل عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في بريطانيا، كأول دولة تستخدم لقاح كورونا،وأولوية التطعيم لكبار السن والعاملين في القطاع الصحي، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وستراقب الحكومات والوكالات الصحية في جميع أنحاء العالم برنامج التطعيم البريطاني لملاحظة نجاحاته وإخفاقاته وتعديل خططهم وفقًا لذلك.