"الجزار" و"شعراوي" و"ضاحي" يناقشون منظومة إصدار تراخيص البناء

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس هاني ضاحي، النقيب العام للمهندسين، وقيادات الوزارتين، وممثلو النقابة، اجتماعاً موسعاً لمناقشة منظومة إصدار تراخيص البناء، والإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، ودور نقابة المهندسين في تلك المنظومة، وذلك في إطار تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي سيتمّ اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، من أجل ضبط وحوكمة العمران.

وأكّد الجزار، في بيان صادر اليوم، "أننا الآن في مرحلة انتقالية تستمر لمدة 6 أشهر لحين حوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء، ووضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة"، موضحاً أنَّ هناك فرصة ذهبية لضبط وحوكمة العمران، وتحقيق الهدف القومي الأول لمصر، وهو مضافعة مساحة المعمور المصري.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنَّه تمّ خلال الاجتماع، مناقشة مراحل استصدار تراخيص البناء، بما يضمن تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي سيتمّ اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، ودور كليات الهندسة بالجامعات المصرية، ونقابة المهندسين، والإدارات المحلية، والجهات الرقابية في استصدار تراخيص البناء، لتسهيل إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين، وتنظيم العمران المصري.

وأوضح وزير الإسكان، أنَّه تمّ مطالبة نقابة المهندسين بإعداد قائمة بالمهندسين والمكاتب الاستشارية وفقاً للتصنيف، مع وضع القواعد المنظمة، بالتعاون مع الجامعات المصرية التي أعدت الاشتراطات التخطيطية والبنائية.

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنَّه تمّ إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى مدن الجمهورية، لتطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، والتي تستمر لمدة 6 أشهر من تاريخ رفع الحظر عن أعمال البناء بالمدن المصرية، وتتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وتحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، ومحل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.

وأضاف المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، أنَّ نقابة المهندسين مستعدة للتعاون مع وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، في منظومة إصدار تراخيص البناء، والمساهمة في ضبط العمران المصري، متابعًا " "نتشرف بالعمل مع جميع الجهات في تحقيق النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حالياً".