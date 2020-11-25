وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يستعرضان مشروع "التجلي الأعظم"

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لاستعراض مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، ومخطط تطوير المدينة، بحضور مسؤولي شركات الدعاية المتخصصة، وقيادات الوزارة والمحافظة، والمجموعة الاستشارية للمشروع.

واستعرض ممثلو المكاتب الاستشارية المخططات المُقترحة لتطوير مدينة سانت كاترين، والمشروعات المقترح تنفيذها، ودراسة طبوغرافية المكان ومخرات السيول، من أجل تجميع مياه الأمطار، والاستفادة منها في توفير الاحتياجات المائية للمدينة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمدينة من المياه لتحقيق الاستدامة، وكذا تطوير المساكن القائمة، ودمج سكان المدينة بمشروع التطوير، وتوفير فرص عمل لهم، واستعراض فكرة تحويل المدينة لمدينة مشاة.

وشرح مسئولو شركة الدعاية الرؤية الخاصة بالتسويق لمشروع "التجلي الأعظم"، الذي يسهم في تحويل مدينة سانت كاترين إلى مقصد للسياحة الروحانية من جميع أنحاء العالم، ومن اتباع الديانات السماوية الثلاث، مؤكدين أن رسالة هذا المشروع إرساء مبدأ السلام العالمي بين البشر، وأنه سيجري التسويق لهذا المشروع على المستوى العالمي.

وقال وزير الإسكان، إن مشروع "التجلي الأعظم"، يهدف إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، في ضوء المكانة العظيمة التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين، المنطقة الفريدة من نوعها على مستوى العالم، وتمثل مقصدا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، لجميع سكان العالم، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقي المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.

وأوضح الوزير أن الاجتماع يهدف إلى بلورة رؤية متكاملة لمشروع "التجلي الأعظم"، وتطوير مدينة سانت كاترين؛ لعرضه على القيادة السياسية، لمباشرة تنفيذ المشروعات، والاستعداد للتسويق للمشروع على مستوى العالم.

وأضاف "الجزار" أنه من أجل الحفاظ على الطابع الروحاني لمدينة سانت كاترين، فإن مشروع التطوير يهدف لتنمية المدينة ومحيطها مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصرى للطبيعة البكر، مطالبا بوضع تصور لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الزوار في محيط مدينة سانت كاترين، وتوفير أماكن لتسكين العاملين بمشروعات المدينة.

وأشاد الدكتور عاصم الجزار، بفكرة تدشين موقع إلكتروني باللغات المختلفة، لاستقبال آراء ومقترحات التطوير، من مختلف البلدان في العالم؛ إذ أن كل فرد من حقه المشاركة بأفكار ومقترحات في تطوير هذا المكان الفريد من نوعه، الذي تجلى فيه المولى عز وجل.

من جانبه، أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة نظمت على مدار 5 سنوات، احتفالية بعنوان "هنا نصلي معا"، بحضور عدد كبير من المسؤولين، وسفراء 30 دولة، ما أسهم في التعريف بمدينة سانت كاترين، على الصعيد العالمي.