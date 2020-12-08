وزيرا الإسكان والاتصالات يوقعان بروتوكولا لتطوير خدمات الميكنة

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر وزارة الإسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بشأن أعمال تطوير خدمات الميكنة والتحول الرقمي بالصندوق.

ووقع البروتوكول كل من: المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي، ومي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

الجزار: البروتوكول يشمل تصميم وتطوير المنظومة التكنولوجية لصندوق الإسكان لتحقيق أهداف التحول الرقمى والميكنة

وصرح الدكتور عاصم الجزار بأن البروتوكول يتضمن تنفيذ عدد من المشروعات، وتشمل تصميم وتطوير المنظومة التكنولوجية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، طبقا لحاجة العمل ومؤشرات الأداء، لتحقيق أهداف التحول الرقمى والميكنة عن طريق تحديث التكنولوجيا المستخدمة إلى تكنولوجيا microservices، وزيادة تأمين البيئة المستضيفة لمنظومة صندوق التمويل العقارى، إضافة إلى توفير البنية الأساسية اللازمة لتطوير المنظومة من أجهزة ومعدات وخطوط ربط وغيرها.

عمرو طلعت: البروتوكول يهدف إلى تفعيل منظومة التحول الرقمي بالصندوق وتطوير بنيته التكنولوجية

وأكّد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أنَّ البروتوكول يهدف إلى تفعيل منظومة التحول الرقمي بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وتطوير بنيته التكنولوجية والمؤسسية من أجل رفع كفاءة وتطوير الخدمات التي يقدمها الصندوق للمواطنين، وذلك في إطار تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع جميع قطاعات الدولة، بهدف تطويع تكنولوجيا المعلومات لتحسين أداء الخدمات بمختلف مؤسسات الدولة، تنفيذاً لاستراتيجية مصر الرقمية، مشيراً إلى أنَّه بموجب البروتوكول ستعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توفير الدعم الفني، إضافة الى توفير التدريب المتخصص لتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والقيادات.

وأعرب وزير الاتصالات، عن الاعتزاز بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تفعيل منظومة التحول الرقمي، مؤكّداً أنَّ هناك أوجه تعاون متميزة بين الوزارتين، ونعمل على تطوير منظومة العمل بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتحويلها بشكل كامل للتكنولوجيا الرقمية.

وأضافت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنَّ البروتوكول يشمل تقديم الاستشارات الفنية لأعمال إدارة المشروعات، والاستشارات الفنية اللازمة للمشروع ولبيئة التشغيل، لضمان استمرارية المنظومة، وتوفير التدريبات التقنية المتخصصة طبقا للمشروعات بنطاق اعمال البروتوكول.

وأكّدت أنَّ البروتوكول يأتي في إطار التعاون المستمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومختلف مؤسسات الدولة المصرية لتفعيل منظومة التحول الرقمي، واستكمال جهود التطوير المؤسسي، واستمراراً لخطة الوزارة في تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والقيادات بما يسهم في خلق نموذج عمل جديد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.