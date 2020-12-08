"نقابتي".. تطبيق إلكتروني تطلقه "المهندسين" عن مشروع الرعاية الصحية

أعلنت نقابة المهندسين تدشين تطبيق إلكتروني تحت اسم "نقابة المهندسين – نقابتي" والذي من المقرر إطلاقه السبت المقبل على جوجل بلاي، لخدمة الأعضاء وأسرهم فيما يتعلق بمشروع العلاج أو الرعاية الصحية.

وأشارت النقابة في بيان عنها عبر صفحتها بموقع فيس بوك إلى خطوات الاستفادة من المنظومة الطبيه الذكيه للمهندسين وأسرهم، ودليل المستخدم لتطبيق نقابة المهندسين المصرية - نقابتي، لافتة إلى أن التطبيق المنتظر والذى يحمل الاسم "نقابة المهندسين – نقابتي" (ESE – NEQABTY) سيتم نشره على جوجل بلاي قريبًا جدًا قبل موعد المشروع مباشرة والذي يبدأ في صباح السبت المقبل 12 ديسمبر الجاري.

وبحسب التطبيق يمكن للمهندس المشترك بخدمة الرعاية الصحية من تجديد الخدمة السنوية، كما يتمكن من إضافة تابعين أو حذف تابعين، كما يمكنه من تعديل بيانات التابعين الحاليين، ويمكن للمهندس غير المشترك بخدمة الرعاية الصحية من الاشتراك لأول مرة.

وبخصوص الدليل الطبي فيمكن للمستخدم الإطلاع على الشبكة الطبية والوصول لمقدمة الخدمة الطبية عن طريق البحث بالمنطقة أو التخصص أو نوع مقدم الخدمة.

أما بخصوص الموافقات الطبية فيمكن للعضو إرسال طلب موافقة لخدمة طبية وسيحصل على الرد سواء بالقبول أو الرفض من خلال التطبيق في خلال 4 ساعات من وقت تقديم الطلب، كما سيتمكن من متابعة حالة الطلب من خلال خدمة الإشعارات.

وفيما يتعلق بخدمة العملاء والشكاوى يمكن للمهندس من خلال هذه الخدمة تقديم شكوى أو مقترح أو استعلام بخصوص خدمة الرعاية الصحية على أن يتم تسجيل الطلب والتعامل معه في خلال 4 ساعات، كما يوجد رقم لمركز خدمة العملاء وهو 02-35317300.

وكانت نقابة المهندسين قد قررت فتح باب الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم، يوم السبت الموافق 12 ديسمبر الحالي، وذلك "أون لاين" لأول مرة، دون الحاجة للتواجد في النقابة، في أول تطبيقات التحول الرقمي للخدمات المقدمة للأعضاء.

وفيما يلي صور تتضمن بعض المعلومات عن التطبيق: