المهندسين تبدأ ميكنة خدماتها بمشروع الرعاية الصحية.. الاشتراك أون لاين

قررت نقابة المهندسين فتح باب الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم، يوم السبت الموافق 12 ديسمبر الحالي، وذلك "أون لاين" لأول مرة، دون الحاجة للتواجد في النقابة، في أول تطبيقات التحول الرقمي للخدمات المقدمة للأعضاء.

وأكدت النقابة في إعلانها الذي نشرته عبر صفحتها على فيس بوك، أنّه نظرا لاستعداد مشروع الرعاية الصحية للتحول الرقمي، في تلقي اشتراكات المنظومة الطبية الذكية لعام 2021، للمهندسين وذويهم، وإنهاء الإجراءات الخاصة بالاشتراكات "أون لاين"، دون الحاجة للتواجد بالنقابة، تقرر فتح باب الاشتراك يوم 12 ديسمبر.

وبدأت نقابة المهندسين أولى خطوات التحول الرقمي الشامل بمشروع الرعاية الصحية، وجرت الموافقة على ميكنة المشروع باستخدام البطاقة الذكية، وناقشت هيئة مكتب النقابة في وقت سابق، ملف التحول الرقمي وإتمام مشروع التحول الرقمي الشامل لأنظمة النقابة الإدارية والمالية والفنية، والخدمات النقابية المقدمة للأعضاء وإعداد شبكة معلومات كاملة لشعب النقابة وأنشطتها العلمية.

ووافق مجلس نقابة المهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي، النقيب العام، بداية نوفمبر الحالي، على البدء في تنفيذ مشروع منظومة ميكنة الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم باستخدام البطاقة الطبية الذكية، والتي تحتوي على "كول سنتر 24/7، وبورتال طبي للجهات العلاجية والبطاقة الطبية الذكية اللاتلامسية NFC، وتطبيق الهواتف الذكية"، ما يسهل الحصول على الخدمة لحظيًا بموجب البطاقة.

وأكد المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، بحسب بيان له، حرص مجلس النقابة الشديد على تقديم الخدمات لأعضائها بأفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة، لافتًا إلى أنّ هذه الخطوة تأتي باكورة الخطوات التي تتمثل في مجموعة من التقنيات الخدمية التي سيتم تفعيلها قريبا، للمساهمة في التحول الرقمي الشامل.

وكانت لجنة التعليم الهندسي بنقابة المهندسين، ناقشت تكوين نقابة تكنولوجية في مصر تضم في عضويتها خريجي كليات التكنولوجيا والحاسبات والمعلومات، وأشار البيان إلى أنّ أعضاء اللجنة أبدوا تحفظهم على اللجوء لاختبار FE، مؤكدين أنّه اختبار خاص بالولايات المتحدة الأمريكية وحدها، ويرتبط بمناهجها الدراسية، ولا يفضل أن يكون هو المعيار الذي نحتكم إليه في مصر لتقييم خريجي كليات الهندسة بمصر.